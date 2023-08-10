Available.. اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023

اعلنت وزارة العمل و الشؤن الإجتماعية في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في الوجبة التاسعة 2023 ، و بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن قد قدم الكثير من المواطنين طلبات للحصول على هذا الدعم،ونتيجة للإعلان عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للدفعة الاجتماعية الأخيرة.

و يعتبر الدعم مساندة من الحكومة العراقية للمواطن بسبب الركود الأقتصادي الحالي و هو لفتة جيدة من الحكومة ، رغبة منهم في مساعدة الاسر المحتاجة في العراق ، و من شروط الحصول على الدعم: أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

– أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

– أن يتراوح عمره بين 18 سنة إلى 60 سنة للرجال، و15 إلى 55 سنة للسيدات.

– عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، ومسجل في الشؤون الاجتماعية.

– أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن تكون الدخل الشهري ضعيف.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023

سنقدم إليكم الآن خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة 2023 العراق الرعاية الإجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية من خلال السطور التالية سنعلن عنها.