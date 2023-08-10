PDF نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023 العراق الدور الاول علمي وادبي عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023، يستعد كافة الطلاب لمعرفة نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023 خلال الساعات القادمة وفقا للتصريحات الرسمية التي أدلت بها وزارة التربية العراقية، حيث من المقرر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر كافة المواقع الالكترونية والمدارس أيضا بداية الاسبوع القادم بعدما تم اعداد كشوف النتيجة، واليكم خطوات استخراج نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، فتابعونا.

نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023

هذا وقد كشف “محمود القيسي”، نائب وزير التربية العراقية، خلال الساعات الماضية أن نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023 سوف تعلن في يوم السبت القادم في كافة المحافظة دفعة واحدة “القادسية، ذي قار، نينوي، ديالي، الكرخ، النجف، الرصافة، الكوفة، البصرة،…….” وليس بشكل تدريجي كما كان يحدث سابقا، علما بأن نسبة النجاح جيدة بشكل كبير، الأمر الذي جعل الطلاب يشعرون بالراحة، وسنوضح لكم خطوات الحصول على نتيجة السادس الاعدادي 2023 بالاسم الدور الاول لكافة الفروع:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023.

حدد شعبتك “علمي، ادبي”.

قم بتحديد اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

اضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجانبها.

ثواني ويتم تحميل كشوف النتيجة بالدرجات التفصيلية والمجموع النهائي.

استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2023 PDF

تتيح الوزارة لكافة لطلابها استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2023 PDF الكترونيا عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وناجح والسومرية نيوز بداية من يوم السبت، ليتمكن كل طالب من معرفة مجموعه وليستعد كل من له امتحان دور ثاني، حيث ستعقد امتحانات الدور الثاني خلال نحو أسبوع من اعلان النتيجة، ويمكنك ترك بياناتك كاملة في التعليقات لنجلب لك النتيجة بالدرجات في كل المواد بسهولة.