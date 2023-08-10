نسبة النجاح عالية ومبشرة .. ظهرت الآن”نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني” 2023 على ملازمنا

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اقتراب الانتهاء عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات ولم يتبقى سوى التدقيق فيها واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، ومن المتوقع أن تظهر نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني خلال الساعات القليلة القادمة ، لذا فعلى أولياء الأمور والطلاب ترقب ظهور النتيجة على الموقع ، وسوف نعرض لكم كل ما يخص نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني

نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني

يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني والحصول على المجموع الكلي للمواد ومجموع كل مادة على حدا من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول على نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني من خلال الخطوات التالية :

قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط التالي https://epedu.gov.Iq/verify/index.php?url=/

قم بكتابة رقم التحقق الموجودة أعلى الخانة.

قم بكتابة نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣

قم بكتابة رقم الامتحاني الخاص بك بطريقة صحيحة .

قم بالنقر على زر نتيجة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول ٢٠٢٣

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول ٢٠٢٣ ، وذلك ليتكمن جميع الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتيجة بكل بساطة وسهولة وتوفير الجهد المبذول والوقت ، وأضافت أيضاً أنه سوف يتم تفعيل النتيجة على الموقع فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقية ، حيث لم يتبقى سوى القليل لذا فعلى أولياء الأمور والطلاب التحلي بالصبر وبالتوفيق للجميع.