“بدون رقم امتحاني” الآن ظهرت نتائج السادس الاعدادي بالاسم فقط 2023 عبر epedu.gov.Iq

اشتعلت محركات البحث جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب كثرة تسائل الآباء والطلاب عن تأخر ظهور نتائج السادس الاعدادي وكيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن لم يتبقى سوى القليل لإعلان عن نتائج السادس الاعدادي ، حيث تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد تقارير الدرجات ولم يتبقى سوى الاعتماد ،وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

نتائج السادس الاعدادي بالاسم فقط 2023

يمكنك عزيزي القارئ الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية لتتمكن من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

عليك بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا https://epedu.gov.Iq/verify/index.php?url=/

قم بكتابة رمز التحقق الموجودة أمامك في الصفحة

عليك بكتابة نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣

قم بكتابة اسم المحافظة الخاصة بك.

قم بالضغط على ملف النتائج الخاص بالمحافظة التابع لها.

قم بالضغط على زر تنزيل.

الخطوة الأخيرة هي سوف يتم تحميل الملفات في صورة كشوف pdf .

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي إلكترونيا لقسمي علمي و أدبي ، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لتوفير الجهد المبذول والوقت على أولياء الأمور والطلاب والحصول على نتائجهم من موقعهم دون الحاجة للذهاب إلى المصالح والإدارات الحكومية ، كل ما عليهم هو تفقد الموقع لحين تفعيل النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وقام مصدر مسؤول بالتأكيد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعجيل ظهور النتيجة وأن عمليات التدقيق والمراجعة تم الانتهاء بالفعل منها ولم يتبقى سوى الاعتماد .