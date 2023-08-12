هل يتم تطبيق نظام العلاوات الخمس!! شروط الحصول على العلاوات تبعًا للقانون

لقد زاد انتشار كلمة العلاوات الخمس في الفترة الأخيرة بين مختلف طيات ومواقع المجتمع المصري نتيجة لرغبة الكثير في التعرف على تفاصيل أكثر حول قرار المحكمة بخصوص هذا الصدد، لا سيما أن العلاوات الخمس تخص أمر المعاشات وبين قضايا ومنازعات، ومنها فقد أراد الكثير التعرف على تفاصيل أكثر بخصوص آخر ما آلت إليه الأمور وخاصة أنه منذ وقت قريب جدا كان موعد التأكد من إمكانية تطبيق العلاوات أو رفضها رفض تام.

هل سوف يطبق نظام العلاوات الخمس أم لا؟

بعد أن ضج المجتمع المصري بحالة من حالات التخبط جراء أنه قد تم اتخاذ قرار التأجيل بخصوص قضية العلاوات الخمس لجلسة 21 من شهر أغسطس الجاري، وجدنا أن السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد أمر بضرورة تطبيق نظام العلاوات الخمسة المقدم خصيصا من أجل أصحاب المعاشات.

وهذا يعني أنه بعد أن تم صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بضرورة صرف هذه العلاوة فقد قامت الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة التضامن، بتحديد الفئات المقرر لها الحصول على هذه الزيادات على أن يتم دمج آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لمن لهم الحق في الحصول على المعاش.

شروط الحصول على العلاوات الخمس في القانون الجديد

لقد قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بضرورة تطبيق العلاوات الخمس على من يستحقون صرف هذه الزيادات وهذا يعني أنه لابد من معرفة شروط العلاوة، والتي يمكن أن تتلخص في النقاط التالية