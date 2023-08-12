“الموظف مبسوط” المالية تعلن تحديد موعد صرف مرتبات أغسطس 2023 لجميع القطاعات العاملة

إذا كنت من الموظفين فإن موعد صرف مرتبات أغسطس بالتأكيد من أكثر الكلمات البحثية التي تستخدمها بمجرد الدخول في شهر ميلادي جديد، لا سيما أن التزامات الحياة تحتم على الجميع أن يتوفر معه الأموال الكافية التي تجعل رب الأسرة يلبي احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وغيرها، ومنها فقد قررنا أن نضع لكم موعد وكذلك جدول صرف الراتب ومتى سوف يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات أغسطس

بعدما زاد البحث في مختلف محركات البحث عن موعد صرف مرتبات أغسطس فإن وزارة المالية قد فقررت أن تحسم الأمر بالنسبة لجميع الموظفين، على أن يكون موعد صرف الراتب الشهري هو يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري على أن تستمر عملية صرف المرتبات داخل مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر.

أما فيما يخص موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين فإن وزارة المالية قد قررت أن الموعد المحدد لصرف هذه الأموال هي أيام 7 ويوم 9 وكذلك يوم 10 من هذا الشهر الجاري، وقد تم صرفها بالفعل حيث أن نهايتها كانت اليوم.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

كما نعلم أن جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي ينتظرون بلهفة اليوم المحدد ليكون موعد صرف مرتبات أغسطس حتي يستطيعون شراء كل ما يرغبون فيه، وظنها كان لا بد من التعرف على جدول صرف المرتبات حتى لا يحدث زحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

على أن يكون جدول صرف المرتبات تبعا للأيام التالية

في يوم الخميس الموافق 24/8، يكون موعد الصرف تبعا للعاملين في وزارة الشباب والمالية والكهرباء وباقي الوزارات كما هو محدد.

في يوم الأحد الموافق 27/8، يكون موعد الصرف تبعا للعاملين في وزارة الإنتاج الحربي والنقل، القوى العاملة وشؤون مجلس النواب، التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي، السياحة والبترول والآثار.

على أن تكون الأيام من 28/8 حتى يوم 30/8، هي مواعيد صرف المرتبات لباقي القطاعات الحكومية.

هكذا نكون نجحنا في عرض كافة التفاصيل التي تخص اليوم المميز في الشهر الحالي كون موعد صرف المرتبات، من أكثر اللحظات السعيدة التي يشعر بها العاملين في القطاع الحكومي.