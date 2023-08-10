متى صرف تعويضات ازالات جدة 1445 للمتضررين؟؟ وهل هناك ازالة اخرى؟

متى صرف تعويضات ازالات جدة 1445، الالاف من المتضررين من أعمال إزالة الاحياء العشوائية يبحثون عن متى صرف تعويضات ازالات جدة 1445 بعدما تم هد منازلهم في اطار خطة تطوير المملكة 2030، حيث كشف أمانة جدة أن عملية صرف التعويضات لن تتم بشكل فوري ولكنها ستستغرق وقتا طويلا للتأكد من مدى صحة الأوراق الثبوتية المقدمة، ولذا سنوفر لكم كيفية الاستعلام عن تعويضات جدة 1445 عبر هيئة العقارات العامة في المملكة العربية السعودية بشكل الكتروني، فتابعونا.

متى صرف تعويضات ازالات جدة 1445

ويتسائل خلال تلك الفترة الالاف المواطنين حول متى صرف تعويضات ازالات جدة 1445، حيث أوضحت هيئة العقارات العامة بالمملكة السعودية أن التعويضات ستُدفع للأفراد خلال فترة عامين من تاريخ الإزالة، ويمكن الاستعلام عن كل ما يخص التعويضات عبر الموقع الرسمي للهيئة.

الاستعلام عن تعويضات جدة 1445

ويمكنك الاستعلام عن تعويضات جدة 1445 من خلال استخدام رقم الطلب عبر موقع هيئة العقارات العامة، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع هيئة العقارات العامة.

قم بتسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات المطلوبة منك.

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن تعويضات جدة 1445.

قم بادخال رقم الطلب الذي قد تم تسجيله عند تقديم الطلب بشكل صحيح وسليم.

انقر على زر “استعلام”.

سيظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالتعويضات.

هل هناك ازالات اخرى في جدة

وفي اطار خطة ازالة الاحياء العشوائية التي تشهدها المملكة خلال تلك الفترة، يتسائل المواطنين هل هناك ازالات اخرى في جدة؟، والاجابة أنه في الواقع تم بالفعل الانتهاء من إزالة الهدد في المملكة لتبدأ مرحلة التطوير والتنظيم، حيث يتم إعادة بناء المناطق وجعلها تتمتع بشكل عمراني حديث لتضاف كافة الخدمات التي كانت مفقودة في المناطق العشوائية، مثل شبكة المياه ومحطات الصرف والإنترنت والكهرباء.