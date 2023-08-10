كم باقي على ظهور نتائج توجيهي التكميلي الأردن 2023

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023 حتى يتمكنوا من معرفة الكليات والدرجات التي ستكون متوقعة إليهم حتى يقومون بالتقديم بها، وذلك مع اقتراب موعد بداية العام القادم، فلقد انتهى الطلاب منذ فترة من اختبارات التوجيهي وهم الآن في مرحلة انتظار وقلق وخوف لظهور النتيجة، ومن المفترض بأنه لم يتبقى وقتًا كثيرًا فهي بالأيام المقبلة ستكون متاحة للجميع وفقًا لتصريحات الوزارة.

موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023

كشفت وزارة التربية الأردنية عبر بيان لها بأن الموعد الذي يخص ظهور النتائج لمرحلة التوجيهي في الأردن، بأنها ستكون قبل أن يحل منتصف شهر أغسطس وبالتحديد الثامن 10 من الشهر، ويمكن للطلاب أن يطلعوا عليها عبر استخدام موقع وزارة التربية وإدخال البيانات اللازمة التي تساعدهم في معرفة النتيجة الخاصة بهم، وليس هناك أي صحة للأقوال التي وردت بأن النتيجة ستكون قبل الموعد المحدد.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي

حتى يتمكن الطلاب من التعرف على نتائج الخاصة بهم، تلك التي ستكون ظاهرة بعد أيام، يجب أولًا الاستعلام عن النتيجة بالشكل الصحيح، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي: