كم باقي على ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق 2023.. الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة

ينتظر الطلاب النتائج المتعلقة بالصف السادس الإعدادي داخل العراق، ويرغبون في التعرف على نتائجهم بفارغ الصبر، ولقد أتاحت الوزارة خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق من خلال الموقع التابع لها ويتم ذلك بشكل إلكتروني، أي أن الطلاب لن يشعروا بأي صعوبة أو يكونوا بحاجة للذهاب لأي مكان حتى يحصلوا على نتيجتهم فهذه المرحلة هامة بالنسبة إليهم، ويمكن من خلالنا التعرف على خطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2023

أتاحت وزارة التعليم في العراق موقع بإمكان الأشخاص من خلاله التعرف على النتائج، وبإمكان الطلاب أن يقوموا بالاستعلام على نتائجهم الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في العراق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا لابد من الدخول لموقع وزارة التربية في العراق عبر استخدام الرابط أو يمكن استخدام موقع نتائجنا.

اختار بعد ذلك نوعية الاختبارات إن كانت الدور الأول أو حتى الثاني.

نوع التخصص أدبي أو علمي.

اكتب اسم المحافظة التي أديت بها الامتحانات.

ادخل رقم التسجيل أو حتى رقم المدرسة واسمها وأضف رقم المشاركة واسم الطالب بالخانة المخصصة للبحث.

اضغط على خانة بحث وقم بالانتظار أو التحميل من خلال الموقع.

شاهد النتائج وستظهر أمامك بالدرجات والاسم والنسبة المئوية.

متى تظهر نتائج الصف السادس بالعراق؟

طبقًا للبيان الرسمي الذي صدر من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق، فإن النتائج التي تخص الصف السادس الإعدادي ستكون معلنة بالأيام المقبلة، وترفع على الموقع التابع للوزارة، وذلك بعد أن تنتهي عمليات المراجعة والتصحيح، وتعتمد بشكل رسمي من قبل الوزارة، وقد تم التأكيد بانها ستكون متاحة للجميع بالمواقع الرسمية