القنوات المجانية الناقلة لنهائي البطولة العربية كاس الملك سلمان للاندية نزلها حالاً وشاهد مجاناً بدون تشفير

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم العربية بالتعرف على القنوات الناقلة البطولة العربية حيث انها تجمع بين افضل عدد من الاندية وتقام على ملعب الملك فهد الرياضي ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات المجانية الناقلة لنهائي البطولة العربية.

القنوات الناقلة إلى البطولة العربية كاس الملك سلمان للاندية

حصل نادي الهلال السعودي على لقب بطولة كأس الملك سلمان النسخة الماضية كما انه خلال العام هل ستكون من نصيبه ايضًا ام لا حيث انه ويوجد بعض من القنوات التي تمتلك حقوق بث المباريات والتي من بينها الاتي.

قناة أبو ظبى الرياضية

قناة ssc السعودية

قناة الكأس الرياضية

قنوات دبى الرياضية

On Time Sports

Arryadia tnt

Iraq Sports

الوطنية التونسية

Kuwait Sports.

مباراة النصر والهلال

سيتم نقل المباراة على قنوات السعودية الرياضية SSC هي القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الهلال والنصر واليت ستقام في يوم السبت الموافق 12 من نفس الشهر الحالي كما انها تعد منافسة قوية والتي تضم فريقين عظماء ويرغب كل فريق الحصول على الفوز على الاخر من خلال الاستعداد للمباراة كما ان قناةاس اس سي تعمل على بث المباريات الهامة وتمتلك حقوف بث نهائي البطولة العربية، وستقوم القناة بتولي مهمة نقل المباراة النهائية ويتم التعرف على الترددات الاتية .

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية