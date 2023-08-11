مجموع 50 و60 و70 و80 % تدخل كلية اية ”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية شعبة أدبي وعلمي علوم ورياضة

تسعى طلاب الثانوية العامة للحصول على مؤشرات حول تنسيق المرحلة الثانية وذلك من خلال استخدام محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث يترقب الطلاب فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من التنسيق والقبول في الجامعات، عقب الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى، وقد تم الإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التعليم العالي، في العام الماضي تم ترشيح 183983 طالبًا من القسم العلمي للإلتحاق بالكليات والجامعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فقد تم ترشيح 32502 طالبا السنة الماضية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلانًا مهمًا بشأن تنسيق المدرسة الثانوية للعام 2023، حيث أعلنت عن مؤشرات ومعايير القبول في الجامعات والمعاهد، وتم إتاحة موقع التنسيق للمرحلة الأولى من 5 أغسطس 2023 حتى 9 أغسطس 2023، وأتاح للطلاب تقديم رغباتهم، وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول حسب التخصصات على النحو التالي:

– الشعبة العلمية: تم تحديد الحد الأدنى بنسبة 88.29% من الدرجات الإجمالية (362 درجة فأكثر)، وتم ترشيح 22,304 طالب في هذه الشعبة.

– الشعبة الهندسية: تم تحديد الحد الأدنى بنسبة 83.41% من الدرجات الإجمالية (342 درجة فأكثر)، وتم ترشيح 15,013 طالب في هذه الشعبة.

– الشعبة الأدبية: تم تحديد الحد الأدنى بنسبة 70.61% من الدرجات الإجمالية (289.5 درجة فأكثر)، وتم ترشيح 74,923 طالب في هذه الشعبة.

– الشعبة الهندسية: تم تحديد الحد الأدنى بنسبة 83.41% من الدرجات الإجمالية (342 درجة فأكثر)، وتم ترشيح 15,013 طالب في هذه الشعبة. – الشعبة الأدبية: تم تحديد الحد الأدنى بنسبة 70.61% من الدرجات الإجمالية (289.5 درجة فأكثر)، وتم ترشيح 74,923 طالب في هذه الشعبة. وبذلك فقد تم ترشيح 112,240 طالبًا في المرحلة الأولى للتنسيق، مما يعكس التنافس الشديد على القبول في مختلف التخصصات.

ما هو الحد الأدنى للمرحلة الثانية

تم تحديد الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثانية للقسم العلمي للثانوية العامة في عام 2023 عند 246 درجة أو أكثر، ما يعادل 60% من إجمالي عدد الطلاب البالغ 223294 طالبًا، بالمقابل تم تحديد الحد الأدنى للقسم الأدبي في تنسيق المرحلة الثانية عند 238 درجة أو أكثر، ما يمثل 58.05% من إجمالي عدد الطلاب البالغ 45908 طلاب، وعدد طلاب المرحلة الثانية في العام الماضي بلغ 269202 طالبًا في مختلف الأقسام، ونظرًا لزيادة نسبة النجاح في الثانوية بالمقارنة مع العام السابق، تم تحديد مستوى أدنى جديد للتنسيق في المرحلة الثانية وذلك بنسبة 62% للقسم العلمي ونسبة 59% للقسم الأدبي.

موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023؟

يترقب الآلاف من الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق مجموع مناسب للقبول في المرحلة الأولى، فتح باب التسجيل لتقديم رغبات تنسيق المرحلة الثانية، لفرصة الإلتحاق بالكليات والمعاهد، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي أنها ستبدأ تنسيق المرحلة الثانية في الأسبوع المقبل، بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يكون موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 13 أغسطس، وسيستمر لمدة 5 أيام، سيتم الإعلان عن نتائج التنسيق في غضون 48 ساعة بعد انتهاء فترة التقديم.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية