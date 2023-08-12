“المباني هتفتح خلاص” تعديلات جديدة في قانون البناء الجديد 2023 وهذه شروط إصدار التراخيص

هل تعلم ما هو قانون البناء الجديد؟ هذا السؤال يعد من أهم الأسئلة الجوهرية والأساسية التي يتم طرحها على كل من يرغب في بناء أي منزل أو مؤسسة داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أنه حسب ما تم رصده من معلومات بخصوص قانون البناء الجديد وجدنا أن هناك عدة أمور لا بد من الاطلاع عليها قبل الشروع في خطوة البناء، ومنها فإننا قررنا أن نعطي لكم تفاصيل عن قانون البناء الجديد وما هي الشروط الواجب توافرها إذا رغبت في تعلية المباني.

قانون البناء الجديد

رغبة من الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، فإنهم قد وضعوا عدة شروط يجب اتباعها وقراءتها جيدا إذا كنت ترغب في البناء والتي تعد من أهم قرارات قانون البناء الجديد وذلك بهدف ألا تتعرض عزيزي القارئ للمسائلة القانونية إذا لم تطبق هذه الشروط.

على أن يتم وضع اشتراطات قانون البناء الجديد في النقاط التالية

في حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده.

أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 م، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز ١٦ م، ليكون دور ارضي ويليه ٤ أدوار.

على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 م، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش.

وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 م، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.

هل هناك شروط تخص تعلية المباني؟

بالطبع هناك شروط تم الاتفاق عليها ووضعها من قبل لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ الذي وافقت على وضع وإدراج شروط تخص مرحلة تعلية المباني في قانون البناء الجديد، والتي تتلخص في أساسها في 4 اشتراطات وفقا للمادة 43 من الدستور وهي

لابد أن يكون الهيكل الخاص بالمنزل يسمح التعلية، مع تحمل الأعمال المطلوبة وفقا للقوانين الخاصة بالبناء.

أن يكون هناك ترخيص خاص بالمباني المقامة بالفعل قبل العمل في أعمال التعلية، سواء كان في المدن أو القرى والريف.

يجب أن يتم الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات الخاصة بمعدل الارتفاع عند القيام بتعلية ادوار المنزل.

يجب أن تكون أعمال التعلية البنائية من مسؤولية المكتب الهندسي، الذي يضمن لك سلامة العقار، وكذلك تكون أعمال زيادة الطوابق مطابقة للشروط المنصوص عليها.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص قانون البناء والذي بفضله ما زلنا نتمتع بمحصول زراعي قوي بعدما كان البناء الجائر في سبيله لقطعه عن الشعب.