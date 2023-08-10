من هنا ” results.mlazemna” موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 للفروع” أحيائي- أدبي – تطبيقى”

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 وبدأ الآن في الإعداد إلى رفع نتائج الطلاب بجميع الفروع التعليمية المختلفة، من خلاله وخاصه بعد أن تم الإعلان الرسمي عن موعد ظهور النتيجة لتكون جاهزة خلال اليومين المقبلين، بعد أن استغرقت عمليات التصحيح والمراجعة شهر كامل، ويتم حاليا رفع نتائج طلاب لكل محافظة على حدى ويتم تنزيلها بصيغه تحميل ملف واحد pdf.

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023

يستعد الآن طلاب السادس الاعدادى إلى مرحلة مصيريه من مشوارهم التعليمي فور إعلان نتائج السادس الإعدادي، وهى التي سوف تحدد وجهتهم العلمية المقبلة من حيث الكليات التي سوف يلتحقوا بها سواء داخل أو خارج العراق، وأعلنت الوزارة عن موعد الأخير لتعلن بها النتائج على أن يكون يوم السبت المقبل في جميع المواقع الإلكترونية، ويتم استخرجها بطرق المتنوعة منها برقم الامتحاني من موقع الوزارة أو بتحميل ملف النتيجة بالكامل من نتائجنا.

نتائج السادس الإعدادي 2023 أحيائي وأدبي

متبقي الآن فقط فروع القسم الاحيائي والقسم الأدبي والقسم التطبيقي التي لم تعلن نتائجها للدور الأول من الصف السادس الإعدادي، وسوف تكون جاهزة إلى خلال الأيام المقبلة عبر موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي عبر الرابط التالي:

حدد المحافظة الخاص بك من فرعه العلمي المسجل به.

انقر على خانة التنزيل الموجودة بجانب المحافظة الخاص بك .

انتظر لعدة ثواني حتى يتم تحميل ملف النتيجة إليك.

أبدا بالبحث عن اسمك من الكشوفات بشكل دقيق.