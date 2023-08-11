بأمر وزاري عاجل ظهور نتائج السادس الاعدادي في هذا الموعد الدور الأول عبر وزارة التربية العراقية وكشوفات pdf موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية في العراق عن قرب نتائج السادس الاعدادي لهذا العام 2023، وكان ذلك بعد تساؤل أولياء الأمور بسبب تأخر الإعلان عن موعد ظهور نتائج الاختبارات، كما أن هناك أخبار كثيرة تداولت بشأن نشر نتائج تخص الطلاب ولكن هذا الأمر ليس صحيح مطلقَا، والوزارة أعلنت بيانًا رسميًا به الموعد الذي ستظهر فيه النتيجة، والطلاب الآن الانتظار إلى أن تعلن بشكل رسمي ثم يتم الاستعلام عنها، واستخراجها من خلال موقع الوزارة.

نتائج السادس الاعدادي

بعد أن تنتهي عمليات تصحيح النتائج الصف السادس الإعدادي سيتم الإعلان على النتائج بشكل فوري، وبإمكان الطلاب الدخول للرابط الذي يخص النتائج، بعد أن يتم تحميلها بموقع وزارة التربية في العراق، والمواقع الرسمية التي ستقوم بنشر النتائج، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة وهي كالآتي:

أولًا يجب الدخول للموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية في العراق.

اختار النتائج المتعلقة بالصف السادس الإعدادي.

اضغط على رابط التنزيل الذي يخص المديرية التابع لها.

عليك باختيار القسمة الخاص بك مع مدرسة الطالب.

قم بتنزيل جميع النتائج بشكل pdf.

نتائج الصف السادس الإعدادي موقع نتائجنا

موقع نتائجنا يوفر لكم المتابعة المستمرة للتصحيح والمراجعة والاستعلام عن النتائج بسهولة، وإليكم طريقة استخراج النتائج من خلال موقع نتائجنا وهو كالآتي: