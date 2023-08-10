تنسيق الكليات العسكرية 2023 بتقبل من 55 % .. اعرف الموعد والشروط المطلوبة للتقديم

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على تنسيق الكليات العسكرية 2023 وانها من ضمن ما يرغب الكثير التقدم لها ويتم إقبال عدد كبير بين بالمنتهين من المرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الثانوية الصناعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق الكليات العسكرية 2023.

التقدم على الكليات العسكرية 2023

يتم البدء في التقديم بالكليات العسكرية 2023 في يوم 11 يوليو 2023 ويتم الاستمرار في التقدم ليوم الاثنين الموافق 28 من أغسطس 2023 وان التسجيل لها بشكل الكتروني وبدون ان يتم الذهاب للمكان وتقديم الاوراق وسيتم سحب الملف في مكتب التنسيق في الكلية الحربية بداية من يوم 15 من شهر يوليو الماضي ليوم الخميس الموافق 31 من أغسطس 2023 الجاري حيث ينتهي في نهاية الشهر.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنسيق الكليات العسكرية 2023 وهي.

تنسيق الكلية الحربية في القسم العلمي 65% فأكثرو القسم الأدبي 70 % فأكثر.

ايضًا تنسيق الكلية الجوية 55 % علمي- أدبي.

تنسيق الكلية البحرية 65 % علمي فقط.

قد يصل تنسيق كلية الدفاع الجوي 70 % علمي رياضة فقط .

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 75% علمى رياضة فقط.

كما ان تنسيق كلية الطب العسكري 87 % علمي علوم .

شروط التقديم في الكلية الحربية 2023

حيث انه تم التقدم في الكلية الحربية ولابد من توافر الاتي وهو.