“حمل كشوفات pdf” نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع الوزاري لمحافظات البصرة-بغداد- كربلاء- القادسية

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع الوزاري التابع إلى وزارة التربية العراقية، والذي أعلنت الآن عن إتاحة النتيجة خلال الثامنة وأربعين ساعه المقبلة برقم الامتحاني إلى جميع الطلاب في كافة الفروع بعموم المحافظات، في توقيت واحد بعد أن حددت موعد رسمي لإعلان النتيجة على أن يكون مطلع الأسبوع المقبل وإليك رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي 2023.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع الوزاري

والآن يتم رفع نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق بالدور الأول للفروع العلمية المتبقي وهما الفرع الأدبي والفرع التطبيقي والفرع الاحيائى على أن تعلن النتيجة مركزية موحدة، كما هو معتاد في أعوام الشهادات بنظام التعليم العراقي وجارى حاليا تجهيز النتيجة على أن تكون متاحة إلكترونيا إلى جميع الطلاب، يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد، ومن ثم تبدأ الوزارة في الإعداد إلي تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب السادس الاعدادى على أن تكون قبل بدء العام الدراسي الجديد في شهر المقبل.

موقع نتائجنا لنتائج السادس الإعدادي

يتوافر إليكم عدة مواقع إلكترونية يمكنهم من خلالها الاستعلام عن نتائج من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس لاستخراجها، منها موقع وزارة التربية العراقية الذي يوفر النتيجة برقم الامتحاني وموقع ناجح وموقعنا نتائجنا واليك خطوات الاستعلام عن نتائج من خلال الخطوات التالية: