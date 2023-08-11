ترقبوا خلال ساعات..نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 “بالرقم السري” عبر موقع التنسيق الإلكتروني

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 اغلق اليوم باب تسجيل الرغبات الخاص بطلاب المرحلة الأولي من طلاب الثانوية العامة، وبالتالي تعلن النتيجة في خلال اليومين المقبلين عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي سجل الطلاب من خلاله الرغبات ويتم الاستعلام من خلال برقم الجلوس ورقم الكود الذي سجل بها الطالب، وإليك تفاصيل الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية من يوم السبت الماضية، واستغرقت عمليات تسجيل الرغبات أسبوع كامل كي يتمكن جميع الطلاب من تسجيل الرغبات الخاص بهم وتبديلها بوقت كافي، واليوم اغلق باب والتنسيق للطلاب المرحلة الأولي وعلى المتخلفين الانتظار حتى إنهاء تنسيق المرحلة الثالثة، والانتظار إعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات مجدد ويتم حاليا إنهاء عمليات نتيجة تنسيق الأولي على أن توافر خلال ال٤٨ ساعه المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 لجميع الأقسام العلمية عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر اتباعك الخطوات التالية بشكل كامل وصحيح: