“ديربي السعودية” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية السبت 12-8-2023 بطولة الملك سلمان للاندية
رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر
عشاق الكرة السعودية يبحثون عن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023، في انتظار مشوق من قبل جماهير الكرة السعودية، يترقب الجميع المباراة القوية في نهائي البطولة العربية. ستشهد هذه المواجهة النارية مواجهة بين فريقي الهلال والنصر، حيث يسعى الفريقان للفوز باللقب العربي المرموق.
مباراة الهلال والنصر في البطولة نهائي البطولة العربية
حالة من الفرحة العارمة في السعودية، بعدما نجح فريقيان سعوديان في الوصول إلى نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما نجح كلا من الهلال والنصر في عبور بوابة الشباب والشرطة.
- الهلال: نجح الهلال في الوصول إلى النهائي بعد تحقيق فوز مهم على فريق الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، هذا الانتصار القوي قاد الهلال إلى المباراة النهائية بطموحات عالية.
- النصر: من جهته، حقق النصر الانتصار في مباراة نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي بنتيجة 1-0، هذا الفوز الصعب جعل النصر يستحق مكانه في المباراة النهائية.
موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الملك سلمان للأندية
تم تحديد موعد المباراة النهائية بين الهلال والنصر غد السبت الموافق 12-8-2023، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سيكون استادٌ كبيرٌ في المملكة العربية السعودية مكانًا لاستضافة هذه المواجهة المهمة.
رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر
يمكن للجماهير حجز تذاكر المباراة من خلال منصة تكت مكس، من المهم الإسراع في الحجز نظرًا للإقبال الكبير المتوقع.
إليكم أسعار التذاكر المتاحة:
|فئة التذكرة
|السعر (ريال سعودي)
|A1
|25.00
|A2
|25.00
|B1
|50.00
|B2
|50.00
|PREMIUM 1
|100.00
|PREMIUM 2
|100.00
|GOLD
|550.00
|VIP
|1200.00
يتم أيضا توفير دخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تشجيع التواجد المتنوع في المدرجات.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023
تتولى قناة SSC السعودية الرياضية بث مباريات البطولة العربية، كما ستقوم ببث مباراة نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر في بطولة الملك سلمان للاندية 2023.
|القناة
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|تصويب الخطأ
|SSC 1
|12418
|أفقي
|27500
|3/4