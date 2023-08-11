“ديربي السعودية” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية السبت 12-8-2023 بطولة الملك سلمان للاندية

مباراة الهلال والنصر في البطولة نهائي البطولة العربية

حالة من الفرحة العارمة في السعودية، بعدما نجح فريقيان سعوديان في الوصول إلى نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما نجح كلا من الهلال والنصر في عبور بوابة الشباب والشرطة.

الهلال : نجح الهلال في الوصول إلى النهائي بعد تحقيق فوز مهم على فريق الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، هذا الانتصار القوي قاد الهلال إلى المباراة النهائية بطموحات عالية.

: نجح الهلال في الوصول إلى النهائي بعد تحقيق فوز مهم على فريق الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، هذا الانتصار القوي قاد الهلال إلى المباراة النهائية بطموحات عالية. النصر: من جهته، حقق النصر الانتصار في مباراة نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي بنتيجة 1-0، هذا الفوز الصعب جعل النصر يستحق مكانه في المباراة النهائية.

موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الملك سلمان للأندية

تم تحديد موعد المباراة النهائية بين الهلال والنصر غد السبت الموافق 12-8-2023، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سيكون استادٌ كبيرٌ في المملكة العربية السعودية مكانًا لاستضافة هذه المواجهة المهمة.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

يمكن للجماهير حجز تذاكر المباراة من خلال منصة تكت مكس، من المهم الإسراع في الحجز نظرًا للإقبال الكبير المتوقع.

إليكم أسعار التذاكر المتاحة:

فئة التذكرة السعر (ريال سعودي) A1 25.00 A2 25.00 B1 50.00 B2 50.00 PREMIUM 1 100.00 PREMIUM 2 100.00 GOLD 550.00 VIP 1200.00

يتم أيضا توفير دخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تشجيع التواجد المتنوع في المدرجات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023

تتولى قناة SSC السعودية الرياضية بث مباريات البطولة العربية، كما ستقوم ببث مباراة نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر في بطولة الملك سلمان للاندية 2023.