“Today النهاردة أخيرا البداية” موعد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع الأول … عودة البريميرليغ 2024/2023

يبحث كل عشاق المتعة محبي الساحرة المستديرة عن جدول موعد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وإنطلاق الموسم الجديد 2023-2024، والتي من المقرر إنطلاقها يوم الجمعة المقبل في ضربة افتتاحيه قوية تجمع ما بين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يلتقي مع نظيره بيرنلي في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

موعد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

كانت قرعة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023/2024 أسفرت عن وقوع نادي ليفربول في منافسه قوية وشديدة أمام نظيره تشيلسي في المباراة التي سوف تقام على ملعب ” ستامفورد بريدج” والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدور الإنجليزي

موعد مباراة بيرنلي × مانشستر سيتي يوم الجمعة 11 أغسطس – 10 مساء

تقام مباراة أرسنال × نوتينجهام فورست يوم السبت 12 أغسطس – 2:30 عصرا

إيفرتون × فولهام – السبت 12 أغسطس – 5 مساء

شيفيلد يونايتد × كريستال بالاس – السبت 12 أغسطس – 5 مساء

موعد مباراة بورنموث × وست هام يونايتد يوم السبت 12 أغسطس – 5 مساء

برايتون × لوتون تاون – السبت 12 أغسطس – 5 مساء

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا – السبت 12 أغسطس – 7:30 مساء

برينتفورد × توتنهام – الأحد 13 أغسطس – 4 عصرا

تنطلق مباراة تشيلسي × ليفربول – الأحد 13 أغسطس – 6:30 مساء

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – الاثنين 14 أغسطس – 10 مساء

موعد انطلاق الدوري الانجليزي الموسم الجديد 2023- 2024

ينطلق الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/2024 مساء يوم الجمعة الموافق 11/8/2023م ويستمر حتى تاريخ التاسع عشر من شهر مايو 2024 أما حول مباراة البداية لهذا الموسم فهي تجمع ما بين مان سيتي وبيرنلي في تمام العاشرة مساءًا.

سوف يشهد الدوري الإنجليزي لهذا الموسم فترة توقف بدءًا من تاريخ الثالث عشر من يناير وحتى العشرين من الشهر ذاته وسوف تقام مباريات جولتين خلال 48 ساعة نتيجة لهذا التوقف.