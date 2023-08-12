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“مباريات مولعة” تردد القنوات المجانية الناقلة للدوري الأقوى في الشرق الأوسط تعرف جدول مباريات الدوري السعودي مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن 2024

alaakarim9منذ ساعة واحدة
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جدول مباريات الدوري السعودي
جدول مباريات الدوري السعودي

يبحث عشاق دوري روشن عن جدول مباريات الدوري السعودي 2024 وذلك من اجل متابعة أقوى المباريات للمحترفين بالموسم الجديد، والذي يتوقع أن يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة لاسيما في ظل انضمام مجموعة من اللاعبين الجدد من الدوريات الأجنبية القوية مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ورياض محرز وهندرسون وغيرهم.

موعد انطلاق دوري روشن السعودي 2024

من المقرر إنطلاق الدوري السعودي للموسم الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس 2023 وذلك على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل وذلك بالمباراة المرتقبة التي تجمع ما بين فريق الأهلي السعودي والحزم.

جدول مباريات الدوري السعودي 2024 

تذاع مباريات الدوري السعودي من خلال مجموعة قنوات  SSC الفضائية والتي يمكنك متابعتها بصورة مجانية وإليك جدول الجولة الأولى:

لمباراةالموعد النتيجةالملعب
الأهلي – الحزمالجمعة 11 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبدالله الفيصل
الطائي – ضمكالسبت 12 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الفيحاء – الخليجالسبت 12 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة المجمعة الرياضية
الفتح – التعاونالأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الرياض – الوحدةالأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
أبها – الهلالالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
الرائد – الاتحادالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
الاتفاق – النصرالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير محمد بن فهد
الشباب – الأخدودالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد

 

القنوات الناقلة للدوري السعودي 

يذاع الدوري السعودي من خلال قناة السعودية الرياضية فهي المالك الحصري لإذاعة مباريات الدوري وبث كافة الأحداث الرياضية بالعديد من البطولات الهامة ويمكنك ضبط التردد كالآتي:

التردد: 12418، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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alaakarim9منذ ساعة واحدة
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