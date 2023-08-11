NOW نتائج طلاب العراق 2023| نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023 بالامتحاني عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023، تصدرت متصفحات محرك بحث شبكة الإنترنت خلال الساعات الأخيرة, خاصة مع تصريح مصدر مسئول وزير التربية العراقية بموعد الإعلان عن النتائج, حيث يتواصل بحث الاف الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023، ولهذا سنستعرض معكم عبر السطور التالية كل ما لدينا من معلومات مؤكدة حول تفاصيل ظهور النتائج ورابط الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

في وقت سابق عقد وزير التربية العراقية مؤتمراُ بعد انتهاء امتحانات السادس الاعدادي لطلاب العام , 2023 معلنا من خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة السادس الاعدادي , حيث أوضح وقت عقده أنه فور انتهاء أعمال التصحيح والكنترول ستبدأ مرحلة المراجعة النهائية وتحضير كشوف أسماء الطلاب تمهيداً لرفعها عبر رابط ظهور النتائج.

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية العراقية خلال الساعات الماضية بموعد النتيجة ، حيث قال أن أعمال التصحيح والمراجعة انتهت ويتم اليوم الانتهاء من أعداد كشوف الطلاب وسيتم رفعها وظهورها خلال الساعات القادمة ,موضحا أنه من المقرر ظهورها مساء يوم السبت 12 او صباح الأحد 13 اغسطس الجاري.

رابط نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2023 الدور الاول بالامتحاني

وفرت وزارة التربية العراقية رابطا الإلكترونيا لظهور نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2023 دور أول، والذي يستطيع من خلاله جميع طلاب هذ الاستعلام و الحصول على نتائجهم فور ظهورها بالامتحاني والاسم الرباعي، وهو سيكون عبر الرابط التالي رابط نتائج السادس الاعدادي عبر موقع الوزارة.epedu.gov.iq/verify

و هنا نكون انتهينا من سطورنا لليوم الذي شملت عن كافة التفاصيل عن موعد نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023، وبالنجاح لجميع الطلاب.