“هتقدم ولا هتستنى المرحلة الجاية” شقق بنك الاسكان والتعمير موعد حجز المرحلة القادمة أغسطس 2023.. كل اللي هيقدم هياخد شقة

يزداد الإقبال من المواطنين على حجز شقق بنك الاسكان والتعمير والتي يتم تقديمها من قبل وزارة الإسكان، والتي أعلنت عن وجود طرح جديد للوحدات بالعديد من مدن القاهرة الجديدة والمحافظات من الشقق المدعومة من صندوق الهيئة العقارية، مثل شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق هيئة المجتمعات العمرانية والمشروعات الجديدة سكن مصر ودار مصر وسوف نوافيكم أكثر عن الشقق من خلال هذا المقال.

حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

أطلق بنك الإسكان والتعمير أخر أطروحاته بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في الرابع من أغسطس الجاري رابط حجز شقق مشروع ” نزهة الأندلس التجمع الثالث” ويستمر الحجز حتى تاريخ 22 أغسطس 2023 بمقدم حجز 100 ألف جنيه، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان التعمير.

يبلغ عدد الشقق المتاحة في هذا الطرح 380 شقة سكنية وتتراوح المساحات ما بين 130 حتى 150 متر متمثلة في 28 عمارة سكنية متماثلة الواجهات.

شروط حجز شقق نزهة التجمع الثالث

هناك العديد من الضوابط التي حددها صندوق الإسكان لحجز الشقق المتاحة وذلك كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ذو أهلية كاملة.

ينبغي أن تكون الوحدات المنتفع بها من بين وحدات الإسكان الاجتماعي ويستفاد بها لأول مرة لأي من أفراد الأسرة.

كافة الوحدات السكنية في هذا المشروع لا يجوز الانتفاع بها في أي نشاط عدا السكني سواء للمالك أو للورثه.

شقق استلام فوري بنك الإسكان والتعمير مشروع الجوهرة

مشروع الجوهرة هو أحد المشروعات التابعة لبنك الإسكان والتعمير في 93 عمارة سكنية في بورسعيد ويصل مقدم الحجز الخاص بها إلى 100 ألف جنيه مصري.

تتراوح أسعار الشقق استلام فوري ما بين مليون و381 ألف جنيه حتى مليون و408 ألف جنيه.