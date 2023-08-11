من هنا.. استعلم عن نتيجة الاعتراضات على نتائج التاسع 2023 في سوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية
نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات على نتائج التاسع 2023 حيث حققت سوريا طفرة كبيرة في مجال التعليم لجميع المراحل الدراسية، وقد وفرت الكثير من الآليات والطرق المتقدمة لتسهيل الحصول على النتائج أو الاعتراض عليها، ومنها توفير رابط الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا لطلاب الصف التاسع حتى يتمكنون من تقديم اعتراض على النتيجة أو متابعة نتيجة الاعتراض، وهو ما سُنلقي عليه المزيد من الأضواء في السطور القادمة.
رابط الاعتراضات على نتائج التاسع 2023 سوريا عبر موقع وزارة التربية
رابط الاعتراضات على نتائج التاسع سوريا مُتاح الآن ويمكن الدخول عليه بكل سهولة للحصول على الخدمات المتعددة المتوفرة من خلاله، ولكي يتم الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات يجب الدخول على موقع وزارة التربية السورية وبعد ذلك يتوجب اتباع الآتي للاستعلام عن نتائج الاعتراض:
- الدخول على نتائج الاعتراض ثم تحديد نتيجة الصف التاسع.
- تعيين الشعبة التي ينتمي إليها الطالب هل هو القسم العلمي أو الشرعي.
- الخطوة القادمة تتمثل في كتابة رقم الكتاب ثم الضغط على بحث.
- إظهار نتيجة الاعتراض على نتائج التاسع.
آلية تقديم اعتراض على نتيجة الصف التاسع سوريا 2023
توجد آلية حددتها وزارة التعليم السورية ينبغي وضعها في الاعتبار عن تقديم الاعتراضات على نتائج الصف التاسع وذلك حتى يتمكن الطالب من التأكد من درجاته وعدم وجود خطأ بها، ويتضمن ذلك المرور بالإجراءات التالية:
- يتم تقديم الاعتراض تبعاً للمحافظة الخاصة بالطالب.
- يقوم الطالب بتقديم الاعتراض بشكل مباشر عقب ظهور النتائج، حيث أن هناك فترة محددة لتقديم الاعتراض على النتيجة وهي خمسة أيام فقط، ومن بعدها لا يمكن التقدم بالطلب مرة أخرى.
- يتم تقديم طلب الاعتراض لمرة واحدة، ولذلك يتعين على الطالب القيام بالاعتراض على الفور في حالة شكه في وجود مشكلة بالنتيجة، حتى يتمكن من الحصول على درجاته الناقصة بشكل كامل.
- يمكن للطالب التقدم بالاعتراض على نتائج 2 من المواد فقط، وتقوم الجهة المختصة بإعادة جمع الدرجات في حالة وجود خطأ في تحصيلها، ولا يتم إعادة تصحيح الإجابات مرة أخرى.
- يمكن للطالب أن يتابع سير نتيجة الاعتراض من خلال الرابط الرسمي المحدد من وزارة التعليم السورية، أو عبر التطبيق الذي أطلقته من أجل ذلك، وهو متوفر على شبكة الإنترنت.