مفاجآت نارية بالموسم الجديد yeni sezon.. هذا موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان 5 الموسم الخامس osman kuruluş

من أكثر ما يتم البحث عنه خلال تلك الأيام هو موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان في الموسم الخامس والذي أثار الكثير من التداول على المنصات الاجتماعية، فهناك الكثير من المشاهدين المؤيدين لتصوير الجزء الخامس منه لجمال قصته ومشاهده الملحمية المتميزة، ونقدم في السطور التالية الموعد المتوقع لعرض المسلسل وهل تم البدء في تصويره، وغيرها من التفاصيل الهامة.

موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان 5 الموسم الخامس

بعد الانتهاء من الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان أعلنت بعض المصادر الفنية عن وجود احتمالية كبيرة لتقديم موسم خامس من المسلسل، وذلك لما يتمتع به من شعبية كبيرة وطلب هائل من الجمهور بعرضه مرة أخرى، حيث أنه من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء الخامس من المسلسل في بداية شهر أكتوبر بعد أن تأكدت أنباء تصويره بالفعل في الأيام الماضية.

وعملت شركة الإنتاج بكامل طاقتها على تهيئة جو العمل من ديكور وملابس خاصة بتلك الحقبة الهامة في التاريخ، وهو تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان أرطغرل، كما تم تعيين طاقم التمثيل والإخراج وجميع ما يحتاج إليه هذا العمل الفني الكبير الأضخم من حيث الإنتاج بين المسلسلات التركية.

قنوات عرض الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان

من المنتظر أن يتم عرض الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية كما هو مُتبع في عرض المواسم السابقة، ويُجرى عرض المسلسل عادة إما يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع، كما يتم عرض المسلسل بأجزائه السابقة على بعض القنوات العربية ومنها قناة الفجر الجزائرية، قناة فور شباب، قناة اليرموك الفضائية، قناة مصر أم الدنيا.

قصة مسلسل المؤسس عثمان بالموسم الجديد

يتعرض مسلسل المؤسس عثمان لفترة تاريخية هامة في تركيا وهي إنشاء الدولة الأولى، وانتهاء الدولة السلجوقية، وهو ما تم التأكيد عليه في الحلقة 130 والأخيرة من الموسم الرابع، ويعرض ما يواجه الدولة من أطماع وعداوات خارجية، وكيفية الانتصار في العديد من المعارك والقيام بالكثير من الفتوحات.