“ماتش ب6 مليون دولار” القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الملك سلمان وموعد بداية مباراة النصر والهلال … رونالدو جاهز للاحتفال بالبطولة العربية 2023

أعلنت اللجنة المقررة لبطولة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية عن تعديل موعد إقامة المباراة النهائية، والتي يلتقى بها فريق النصر مع نظيره الهلال في النسخة الحالية من البطولة العربية، والتي تعد من بين البطولات الهامة حيث يحصل صاحب اللقب على جائزة مالية تقدر بنحو 6 ملايين دولار كمكافأة التتويج، وسوف نخبرك أكثر عنها عبر هذا المقال.

موعد مباراة نهائي كأس الملك سلمان

يلتقي فريق النصر مع نظيره الخلال السعودي في نهائي كأس الملك سلمان يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بدلاً من التاسعة بعد أن قررت اللجنة المنظمة تعديل الموعد، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

استطاع فريق النصر التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان بعد أن حقق الفوز على حساب نظيره الشرطي العراقي بهدف دون رد.

بينما استطاع فريق الهلال السعودي التأهل إلى الدور النهائي من البطولة العربية بعد الفوز على فريق الشباب في المباراة التي جمعت بينهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تذاع مباريات كأس الملك سلمان حصريًا عبر قنوات SSC فهي المالك الرسمي لنقل دوري روشن بالإضافة إلى البطولات والمباريات الهامة بالمملكة العربية السعودية ومن بينها كأس الملك سلمان ونقل مباراة النهائي التي تنطلق في تمام السادسة مساءًا.

ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يحصل الفائز بقلب البطولة على مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين دولار أمريكي ويحل الوصيف على مبلغ 2.5 مليون دولار، والوصول لنصف النهائي 200 ألف دولار ومكافأة الوصول لربع النهائي تقدر بنحو 150 ألف دولار والمشاركة في دور المجموعات 100 دولار أما خوض الأدوار التمهيدية 20 ألف دولار بإجمالي 10 مليون دولار أمريكي.