الكشف عن المؤشرات الأولية للقبول.. متى إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى علمي وأدبي

نوضح لكم موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الأولى بعد أن قام الطلاب بتسجيل رغباتهم خلال الأيام الماضية، وذلك للطلاب الحاصلين على الدرجات التي أهلتهم للتقديم في هذه المرحلة هو الموضوع الذي سنتعرض إليه في هذا المقال، حيث سنتعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وفق آخر التصريحات الصادرة من وزير التعليم والبحث العلمي بهذا الشأن، وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى.

متى إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

وفق آخر التصريحات من وزارة التعليم العالي فسيتم عمل مؤتمر صحفي في يوم 14 من أغسطس الحالي 2023، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في المعاهد والجامعات المتوفرة في هذه المرحلة، والتي تحتوي على أماكن شاغرة للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بها.

موعد انتهاء التقديم في تنسيق المرحلة الأولى

انتهت بالفعل أعمال التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك في يوم الخميس 10 من أغسطس 2023، وذلك بعد مد مدة التقديم ليوم إضافي بعد أن كان مقرر أن ينتهي التقديم في هذه المرحلة في التاسع من شهر أغسطس، حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من التسجيل، وإتاحة المزيد من الوقت أمامهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات

يتم اتباع تعليمات محددة لإجراء الاستعلام عن النتائج الخاصة بتنسيق الجامعات، وهي كالتالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المحدد من وزارة التعليم العالي.

النقر على (نتيجة أول مرحلة من تنسيق الجامعات).

تعبئة رقم جلوس المستعلم ويليه رقمه السري.

عرض النتيجة وما هي الكلية أو المعهد الذي تم الترشح به أوتم القبول بها.

يستطيع الطالب أن يطبع البطاقة الخاصة بالترشيح للجامعة المناسبة بعد الانتهاء من مرحلة التحويلات، وذلك عقب انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق.

بطاقة الترشيح هي البطاقة النهائية التي سيحصل عليها الطالب بعد الانتهاء من مرحلة التحويلات للحد من الاغتراب.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح وتقديمها بشكل رسمي مع أوراق التقديم الخاصة بالجامعة.

ما هو الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى

جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية بنحو 342 درجة، وهو ما يعادل 83.41% من مجموع الدرجات، أما الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الأدبية فجاء بنحو 289.5 درجة، وهو ما يعادل 70.61% من مجموع الدرجات.