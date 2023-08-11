ضبط تردد قناة دي إم سي دراما dmc drama على نايل سات لمتابعة أفضل المسلسلات العربية

يمكن ضبط تردد قناة dmc دراما والتي تتميز بمحتواها المُبهر وتقديمها عدد من الأعمال الدرامية الهامة على الشاشة، فهناك إقبال كبير على متابعتها من جميع البلدان العربية لاهتمامها بعرض أفضل المسلسلات المصرية والعربية المتنوعة، والتي تناسب كافة الشرائح العُمرية ومن أهمها العمل الدرامي أبو العروسة وغيرها من الأعمال المتميزة.

ضبط تردد قناة دي إم سي دراما dmc drama على نايل سات

للعثور على قناة دي ام سي دراما بين القنوات المتوفرة على قمر نايل سات يجب الحصول على البيانات الخاصة بالتردد، والتي نوضحها كما يلي:

القناة: دي ام سي دراما.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت قناة dmc دراما على جهاز الاستقبال

تتطلب عملية تثبيت قناة دي ام سي دراما على جهاز الاستقبال اتباع هذه التعليمات:

الدخول على قائمة الإعدادات بجهاز الريموت.

الضغط على أمر التركيب، ومن بعده إضافة قناة.

الضغط على بحث ثم انتظر نزول القناة المُرادة ثم اضغط على زر احفظ ثم انتهاء.

بذلك تنتهي خطوات ضبط وتثبيت قناة دي ام سي على جهاز الاستقبال.

أفضل الأعمال الدرامية على قناة دي ام سي

تعرض قناة دي ام سي مجموعة كبيرة من أفضل الأعمال الدرامية على الشاشة ومنها ما يلي:

مسلسل جعفر العمدة والذي كان يتم عرضه خلال شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان المتألق محمد رمضان.

مسلسل الصفارة وتم عرضه في شهر رمضان أيضاً، وهو من بطولة الفنان أحمد أمين.

مسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال ومي عمر.

المسلسل الديني رسالة الإمام، وهو من بطولة الفنان المُبدع خالد النبوي، والذي يؤدي من خلاله شخصية الإمام الشافعي.

مسلسل الاختيار بجميع الأجزاء.

مسلسل 100 وش.

مسلسل فلانتينو.

بالحجم العائلي

مميزات قناة دي ام سي دراما

من أبرز المميزات التي تتمتع بها قناة دي ام سي دراما ما يلي: