متدورش كتير.. هذه هي أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بعد طرح الكراسات “لو ادخل على جواز دي فرصتك”

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي، تعمل الهيئة بتحقيق تميز لا مثيل له في تنفيذ وحدات السكن المخصصة لجميع الفئات سن لكل المصريين، فضلاً عن اهتمامها العميق بتنفيذ المشاريع الأخرى والالتفات إلى أدق التفاصيل، لا تقتصر اهتمامها على مجرد تشييد الوحدات، بل نمتد لضمان تناسق المواقع العامة بطريقة فريدة، ووضع خطط لأماكن وقوف السيارات، مع السعي الجاد لتعزيز نوعية الحياة لسكان تلك المناطق، ومن خلال هذا التقرير سنوضح موعد حجز الوحدات السكنية الجديدة التي تعمل الهيئة على تشييدها، ورابط الحجز.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

سيبدأ فتحاً جديداً لحجز أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لعام 2023، تأتي هذه الفرصة المقدمة لجميع المصريين، حيث من المُتوقع أن يتم الكشف عن هذا الطرح خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، سيكون موقع هذه الوحدات في مدن متعددة، منها أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، و15 مايو، ومدينة العبور الجديدة، وحتى حدائق العاصمة ومدينة برج العرب الجديدة، فضلاً عن العديد من مدن الصعيد الساحرة.

كذلك التوقعات تشير إلى أن أسعار هذه الوحدات ستشهد تحولاً ملحوظاً، إذ أنه في الطرح السابق، كانت الأسعار تتراوح بين 310 ألف و 245 ألف جنيه للشقق بمساحات 90 و75 متر مربع على التوالي، ومع الطرح الجديد، يُتوقع أن تنطلق الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 360 ألف و 400 ألف جنيه للوحدات بمساحة 90 متر مربع، لن يكون هذا الارتفاع في الأسعار مفاجئاً، إذ أنه نتيجة تطورات في أسعار مواد البناء ومواد الخام.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الجديدة

قم بزيارة موقع بنك التعمير والإسكان من خلال الرابط لحجز أماكن شقق الإسكان الاجتماعي.