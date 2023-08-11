هي دي الاخبار ولا بلاش.. تسوية المعاش بنسبة 80% في هذه الحالات تبعًا لقانون التأمينات الجديد

تسوية المعاش بنسبة 80% في هذه الحالات هذا ما سوف تقدمه لكم جريدة البديل، حيث تعتبر تشريعات التأمين والمعاشات أحد أعمدة القوانين الرائدة التي صدرت عن البرلمان السابق تحت إشراف الدكتور علي عبد العال. يتضمن قانون المعاشات والتأمينات مبادئه الفعالة في حساب فترات الاستحقاق للمعاش وضوابط تسوية المستحقات التأمينية، بالإضافة إلى تحسين الحد الأدنى للتوازن بين المعاشات والراتب، بهدف تحقيق التساوي بينهما بشكل دوري.

تسوية المعاش بنسبة 80% في هذه الحالات

سيتم وضع إطار تنظيمي مبتكر يهدف إلى ضمان تغطية شاملة لأجور العاملين، من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، في إطار تأميني متين. سيتم تأسيس جهة مستقلة مخصصة للرعاية الاجتماعية للمعاشيين، تستند إلى تمويلها الذاتي وتُدار بطريقة ذات استقلالية تامة. سيتم وضع توجيهات دقيقة تضمن تحقيق أقصى كفاءة لبرامج التأمين ضد البطالة، مع مراعاة الحفاظ على تعويضات عادلة ومناسبة للمستفيدين.

تسوية المعاش بنسبة 80% في هذه الحالات، في حالة حدوث إعاقة كاملة أو وفاة ناتجة عن العمل، سيتم زيادة المعاش الذي يُصرف بنسبة 80% من الراتب بمقدار 1% سنوياً حتى يصل المؤمن عليه إلى سن الستين، إذا كانت هذه الإعاقة أو الوفاة سبباً في انتهاء خدمته. وستُعتبَر هذه الزيادة جزءاً من المعاش الأساسي عند حساب الزيادة القادمة.

حالات زيادة المعاشات

بعد معرفة حالات تسوية المعاش بنسبة 80% في هذه الحالات نقدم لكم متي يتم زيادة المعاشات:

– في حالة تعرض الشخص لإصابة مستدامة تتسبب في عجز جزئي يتجاوز 35٪، سيتم منحه معاش يعكس نسبة العجز من معاشه الأصلي.

– إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمته ولم يكن لديه عمل آخر، سيتم زيادة معاشه تدريجيًا حتى يبلغ سن الستين، إذا تسبب هذا العجز في نهاية خدمته. وسيتم احتساب الزيادة في المعاش بناءً على الزيادة التالية.

– في حالة تعرض الشخص لعجز جزئي مستدام لا يتجاوز 35٪، سيتم تعويضه بنسبة من العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل لمدة 4 سنوات، وسيتم دفع هذا التعويض في دفعة واحدة.