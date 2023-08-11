اشتري فراخ كثير.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

يبحث المستهلكون والمهتمون بالنشاط التجاري في مجال الدواجن بمتابعة مكثفة ومستمرة لمستوى الحالة السعرية والمؤشرات الخاصة بسوق الدواجن وبورصة الدواجن وبشكل يومي ولذلك نستعرض عبر هذا التقرير وبالتفصيل أبرز المعلومات حول أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك في مختلف منافذ المزارع على مستوى الجمهورية، حيث تتفاوت تكلفة شراء الدواجن ما بين اليوم والآخر وقد تختلف أيضًا خلال اليوم على حسب مؤشرات البورصة المحلية والتي يتم الإعلان عنها وتحديثها أول بأول، وذلك لمختلف أنواع الدواجن الأكثر استهلاكا ومبيعًا في السوق الاستهلاكية بكافة المحافظات في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023

أسعار الدواجن البيضاء من الملحوظ أن هناك استقرار إلى حد ما في أسعار الدواجن ولكن من المتوقع أن تكون مؤشرات سعرها مرتفعة ومن المتوقع أيضًا أن تستمر تلك المؤشرات حتى يوم غد الجمعة وقد شهد أغسطس الجاري انخفاض ثم ارتفاع تدريجي في السعر مما أدى إلى بعض الركود في الأسواق الاستهلاكية حيث يصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء الى 82 جنيه مصري بينما تسجل في المزارع قيمه سعرية للكيلو جرام تعادل 72 جنيه مصري ومن المتوقع استمرار الأسعار على نفس مستواها حتى يوم الجمعة.

أسعار الدواجن الأمهات

يصل السعر للكيلو منها إلى 62 جنيه مصري وهو السعر للمستهلك في مختلف المحافظات.

ويصل سعر الدواجن الأمهات البلدي إلى 65 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الساسو والبلدي

تعد من الأنواع الأكثر استهلاكا في السوق المحلية، وقد ارتفعت أسعارها اليوم ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في الأسعار حتى يوم غد بسعر للكيلو جرام من الدواجن الساسو يقدر بنحو 98 جنيه مصري بينما يصل سعر الدواجن البلدي إلى نحو 100 جنيه مصري.

أسعار منتجات الدجاج البيضاء

أسعار مختلف أنواع منتجات الدواجن البيضاء نذكرها كما يلي: