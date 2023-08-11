كليتك في امان لو جايب 66%… مؤشرات تنسيق الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية تم فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي, ليتم تسجيل الرغبات للطلاب التي لم يتم تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى بسبب نسبة المجموع التي لا يقبل بها بالمرحلة الأولى, ولكن أعلنت الوزارة على التنسيق للمرحلة الثانية ويجب على الطلاب التسجيل قبل إنتهاء الموعد المحدد للتسجيل الإلكتروني أو التسجيل بالجامعة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة أدبي

هناك أخبار مؤكد بفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لجميع الكليات والجامعات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للفرع الأدبي وهو كالأتي:

تقبل كلية تجارة إنتساب موجة مدينة السادات من 261 درجة أما بالنسبة لكلية آداب إنتساب موجة دمياط تبدأ من 261 درجة وكلية حقوق عين شمس تنسيقها من 260 درجة, وكلية تجارة أسيوط تقبل من 260 درجة وجامعة حقوق الزقازيق تبدأ بتنسيق 260 درجة وسياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260 درجة, وآداب أسيوط 259 أما لتربية تعليم إبتدائي 258 درجة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة

مؤشرات تنسيق بعض الكليات والجامعات علمي رياضة التي إشتملت المرحلة الثانية لتنسيق الكليات والجامعات 2023 ومنها الأتي:

حددت كلية علوم الإسكندرية رياضة التي تقبل الطلاب بتنسيق يبدأ من 312 درجة للشهادة الثانوية, وأما بالنسبة لكلية التربية بالزقازيق يشترط القبول بها بمجموع 314 درجة وكلية إقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة تنسيقها للمرحلة الثانية 324 درجة, وجامعة حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة تضع شرط الإلتحاق بها الحصول على 327 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2023

من أهم الجامعات التي يرغب الطلاب الإلتحاق بها هي الجامعات للعلمي علوم والتي يتمناها أيضا أولياء الأمور لأولادهم لذلك نقدم لكم تنسيق الكليات لعلمي علوم من خلال الفقرة الأتية:

تقبل كليات الطب البيطري الإسكندرية وتشترط القبول بدرجة 361 وأما كلية الحاسبات والمعلومات بني سويف علوم تقبل من 360 درجة, وكلية حاسبات وذكاء اصطناعيالسادات علوم بدرجة لا تقل عن 361 درجة وكلية طب بيطري جنوب الوادي تشترط القبول من 360 درجة وهذه التنسيقات للثانةية العامة لهذا العلم علمي علوم.