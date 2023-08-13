” والله ولعبت يا زهر وهتتبدل الأحوال” خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2023 +طريقة معرفة قيمة المبلغ المضاف المرتب والمعاش

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه تقرر صرف العلاوات الخمسة المستحقة لذوي المعاشات خلال شهر أغسطس الجاري، وأنه يجب على المستفيدين التوجه إلى أماكن صرف المعاشات من أجل الاستعلام والحصول على العلاوات، وقد أتاحت الهيئة أيضًا الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي من خلال الرابط الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

العلاوات الخمس

بدأ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد الحصول على حكم قضائي والذي أشار إلى صرف 80 % من قيمة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المتقاعدين وذلك بدءًا من تاريخ يوليو 1987 حتى عام 2006.

واستندت الدعوى التي طالبت بصرف هذه العلاوات إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد نطاق تطبيقه وبذلك يحق لهم الحصول على العلاوة.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط إلكتروني من أجل التسهيل على أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اكتب بيانات الرقم القومي الخاص بك ومن ثم ادخل اسم الأم الأول.

عليك تحديد علامة صح على خيار ” أنا لست روبوت” ومن ثم قم بالنقر على إرسال الطلب.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف تحصل على كافة البيانات حول العلاوة.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني

أيضًا اتاحت هيئة التأمينات إمكانية الاستعلام عن الرقم التاميني للمؤمن عليهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بها ومن ثم أدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم والرقم القومي وتحديد خيار أنا لست روبوت ومن ثم إرسال الطلب وسوف تحصل على الرقم التأميني على الفور.