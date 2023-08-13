“الكليات كتير والتنسيق ف النازل” توقعات تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية علمي علوم من 70%

توقعات تنسيق الكليات 2023، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 وذلك بعد غلق باب التسجيل الخميس الموافق 10 أغسطس ويتوقع ظهور النتيجة وفتح التسجيل في المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل، لذلك يزداد البحث حول توقعات تنسيق الكليات 2023 والتي سوف نخبرك بها من خلال هذا المقال.

توقعات تنسيق الكليات 2023

ينتظر انخفاض معدلات التنسيق للعام الدراسي الحالي عن العام الماضي لكن بنسب ضئيلة للغاية نظرًا لإنخفاض الحد الأدني بمقدار 1% فقط ويتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 90.8% وطب الأسنان 90.3% وتوقف القبول في كلية العلاج الطبيعي عند 89.6%.

أما بالنسبة لتوقعات كلية الصيدلة يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بها ما بين 89 إلى 88.5%.

المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب العلمي رياضة

كشفت بعض المصادر أن هناك اتجاه نحو ارتفاع معدلات القبول في الجامعات لطلاب الشعبة الهندسية عن العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول وزيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 85% ويرجح أن يتوقف القبول بكليات الهندسة ما بين 345 إلى 342 درجة مئوية، ومن ثم تحويل رغبات عدد كبير من الطلاب إلى الالتحاق بكلبة الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب شعبة الأدبي

تشير التوقعات الأولية للقبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية إلى ارتفاع مؤشرات القبول بكليات الإعلام والتمريض والألسن والجامعات التكنولوجية، ويتأتي هذا الأمر بالتزامن مع بدء إلغاء تطبيق اختبارات القدرات بالعديد من الجامعات لبعض الجامعات وعلى رأسها الإعلام وتتبعها الكليات التكنولوجية، وذلك على حسب أخر التوقعات والإحصائيات ويتوقع ظهور نتيجة التنسيق منتصف الأسبوع الجاري.