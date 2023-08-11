عاجل.. ظهور نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول عبر موقع وزارة التربية العراقية غدًا
عاجل.. ظهور نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول عبر موقع وزارة التربية العراقية غدًا
أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلبة والطالبات بمختلف المحافظات، ويكون ذلك غدًا السبت الموافق 12 أغسطس 2023، ليتمكن جميع الطلبة من الحصول على نتائجهم بكل سهولة، مع العلم أنه في حال وجود تظلم على النتائج يمكن القيام بكل سهولة بالتقديم على اعتراض على المادة المتظلم منها الشخص، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إمكانية الحصول على النتيجة لكي يتعرف عليها الجميع.
نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023
أوضحت وزارة التربية العراقية، أن المؤشرات الأولى لنسب النجاح أعلى من الأعوام الماضية، نظرًا لسهولة الأسئلة التي تم رصدها في جميع أوراق الامتحانات، والعمل على تهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لإنهاء جميع المواد المعمول بها، مع العلم أن عمليات التصحيح جاءت وفق ضوابط ومعايير هامة فرضتها الوزارة من أجل الالتزام بها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.
استخراج نتائج السادس الإعدادي
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 وفقًا لما يلي:-
- أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- الضغط مباشرة على زر “الخدمات المتاحة”.
- اختيار “نتائج الامتحانات”.
- تحديد نتيجة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول.
- الضغط مباشرة على زر “عرض النتيجة”.
- ليتم بعدها ظهور جميع الكشوفات الخاصة بكل طالب وفقًا لأداءه في الامتحانات.
- وبإمكان الطالب القيام بطباعة النتيجة بكل سهولة لتقديمها إلى المرحلة المقبلة.
- وفي حال وجود مادة متظلم منها يمكن التقديم على طلب اعتراض على الفور.