تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز نصف ساعة لهذا السبب!!

شهدت الساعات القليل الماضية انطلاق مباريات الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024 بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والتي انتهت بفوز بطل أوروبا وانجلترا بثلاثية نظيفة، ويشهد اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 مجموعة من المباريات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ولعل من من أبرز هذه المباريات هي مباراة أرسنال ضد نوتينغهام فورست والتي كان من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة 02:30 ظهراً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، ولكن تم تأجيل انطلاق هذه المباراة من جانب الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، ونتعرف من خلال هذا المقال على الموعد الجديد للمباراة وسبب تأجيلها.

تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست اليوم

أجل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم انطلاق مباراة أرسنال ونوتينغهام فورست لمدة نصف ساعة لتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً 03:00 بدلاً من الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة الواحدة 13:00 ظهراً بتوقيت انجلترا، وجاء ذلك التأجيل بسبب حدوث خلل فني في نظام التذاكر الجديد وتعثر دخول الجماهير إلى ملعب المباراة حتى هذه اللحظة، ومن المقرر أن يتم حل المشكلة خلال الدقائق القادمة وتنطلق المباراة دون أي مشاكل.

ومن الجدير بالذكر أن أخر مباراة بين الفريقين قد انتهت على ملعب الإمارات بنتيجة 5/0 لصالح أرسنال، ويسعى أرسنال إلى تحقيق الدوري لهذا الموسم بعد أن قدم موسم أكثر من رائع الموسم الماضي وبعد العديد من التدعيمات للموسم الحالي، وكان الفريق قد استطاع منذ عدة أيام تحقيق كأس الدرع الخيرية على حساب المان سيتي بعد الفوز بركلات الترجيح.

تشكيل ارسنال ونوتينجهام فورست اليوم

قبل دقائق من انطلاق واحدة من أهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز بين ارسنال ونوتينغهام فتم الإعلان عن تشكيل الفريقين والذي جاء على النحو التالي:-