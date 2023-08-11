الان ظهرت السادس الاعدادي رسميا..pdf وطريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي جميع المحافظات 2023

اعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الاعدادي 2023 ، وكان في الآونة الأخيرة، زادت أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن مواعيد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 في العراق، خاصة بعد تأكيد المعلومات بأنه تم الاعلان عنها ، و يبحث الطلاب بكثافة عن الرابط الذي ستتم من خلاله نشر النتائج، حيث يساعدهم هذا الرابط في معرفة نتائج جهودهم بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى بذل مجهود كبير ، و في هذا المقال، سنقدم لكم بالتفصيل كيفية استعلام عن نتيجة السادس الإعدادي في محافظة كركوك للدور الأول من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

إعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق رسميا

تم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي رسميا الان ، وكان هناك بعض الأخبار المتعلقة بنتيجة السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2023 من قِبَل وزارة التربية والتعليم العراقية. أشارت الوزارة إلى أن النتائج ستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من تصحيح دفاتر الامتحانات وتسجيل درجات الطلاب ، وكان الطلاب في انتظار الخطوة الأخيرة، وهي إعلان النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

والان يمكنك القيام بالخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

1. انتقل إلى قسم الخدمات المتاحة.

1. انقر على خيار “نتائج الامتحانات”.

1. حدد أنك ترغب في استعلام عن نتيجة السادس الإعدادي.

1. حدد العام الدراسي 2023.

1. اكتب اسم الطالب بالكامل بالطريقة الصحيحة.

1. قم بإدخال رقم الاكتتاب بدقة.

1. اضغط على زر “النتيجة” للاطلاع على نتائج التحصيل الدراسي في جميع المواد.

1. ستظهر لك النتائج بما في ذلك المجموع الكلي للمواد الدراسية التي حصل عليها الطالب.