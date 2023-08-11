عااااجل ظهرت اخيرا.. لينك نتيجة السادس الاعدادي 2023 عبر results.mlazemna.com علمي وادبي جميع المحافظات

لينك نتيجة السادس الاعدادي 2023، اخيرا تم رفع النتائج عبر لينك نتيجة السادس الاعدادي 2023 التابع لوزارة التربية العراقية، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في جميع المحافظات “الكرخ، ديالي، البصرة، نينوي، النجف، صلاح الدين،…” بسهولة وفي أقل من دقيقة واحدة، وقد جائت نسبة النجاح في تلك المرحلة فائقة للتوقعات مما يدل على نجاح النظام التعليمي الحالي، واليكم نقدم بالشرح خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 بالاسم عبر موقع نتائجنا الرسمي، فتابعونا.

لينك نتيجة السادس الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رفع النتائج عبر لينك نتيجة السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لكافة المحافظات، حيث يمكنك في أي وقت على مدار اليوم الاستعلام عن نتيجتك بالدرجات والمجموع أيان كانت شعبتك بطريقة بسيطة، كما تم الاعلان عن اسماء الطلاب الاوائل من البنين والبنات استعدادا لتكريمهم لاحقا، وكانت اعمال التصحيح قد انتهت في جميع الكنترولات بعدما استمرت من شهر يوليو الماضي وحتى الآن، والآن مع خطوات استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2023 PDF بالاسم:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الوزاري الرسمي.

قم باختيار نتيجة السادس الاعدادي 2023.

حدد شعبتك “علمي، ادبي”.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم محافظتك.

في أقل من دقيقة سوف يتم تنزيل كشوف النتيجة على جهازك.

قم بفتح ملف PDF على جهازك وابحث عن اسمك.

ستجد درجاتك التي حصلت عليها بالدرجات في كل المواد.

نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023

يمكنك الآن تحميل كشوف نتيجة السادس الاعدادي بالاسم 2023 في عموم المحافظات بسهولة من خلال اتباع الخطوات الموضحة اعلاه لتظهر لك نتيجتك بالدرجات والمجموع الكلي، لتتمكن بعدها من تحديد الكلية التي ستلتحق بها بسهولة، ويمكنك ترك اسمك ورقمك الامتحاني واسم محافظتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.