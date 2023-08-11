رسميًا.. إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 في جميع محافظات العراق الان

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن رفع جميع نتائج السادس الإعدادي في جميع المحافظات الآن، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وموقع نتائجنا التي أتاحته الوزارة، مع العلم أن ظهور النتائج جاء مباشرة بعد إلانتها من جميع عمليات التصحيح الخاصة بكل طالب، والعمل على اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي، إضافة إلى أن الوزارة تُعني اهتماما بالغًا بمصلحة جميع الطلاب والطالبات خاصة في النتائج، في سبيل حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات.

ظهور نتائج السادس الإعدادي اليوم

قام وزير التربية العراقي باعتماد نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، حيث إن ذلك جاء بعد مراجعة وتدقيق من قبل الوزارة، إضافة إلى أنه تمت مراجعتها أكثر مرة، لضمان حصول كل طالب على الدرجات الخاصة به وفقًا لأداءه في الامتحانات، إضافة إلى أنه في حالة وجود حالات تظلم أو ما شابهه ذلك يمكن القيام بتقديم طلب اعتراض خاص بكل طالب، والعمل على مراجعته مرة أخرى من قبل الوزارة لضمان حصول كافة الطلبات على مستحقاتهم.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي اليوم

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-