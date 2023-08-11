“رسميًا ظهرت الآن” نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول pdf لعموم محافظات العراق

ظهرت الآن رسميًا نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول pdf حيث أعلنت عنها وزارة التربية العراقية، حيث يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات داخل العراق بشكل مستمر خلال الآونة الأخيرة رغبةً في الحصول عليها ومعرفة مدى تحصليهم الدراسي الخاص بهذا العام، لذا سنتطرق لتوضيح الرابط المخصص للحصول على الدرجات دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول pdf

يهتم جميع الطلاب في صفوف السادس الاعدادي بالتعرف على النتائج الخاصة بهم وهذا بعد أن قاموا بأداء الاختبارات منذ عدة أيام، وكانت وزارة التربية العراقية نوهت إلى أن ظهور النتائج سيكون بتاريخ 12 أغسطس ولكن الآن أعلنت عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بها فور اعتمادها لنتائج الطلاب في مختلف محافظات العراق ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزاة التربية العراقية.

انقر على النتائج واختر السادس الاعدادي.

ادخل البيانات المطلوبة ثم انقر على استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس عبر نتائجنا

يمكن التحقق من نتائج الدور الأول للصف السادس الاعدادي في العراق من خلال موقع نتائجنا كما وضحت وزارة التعليم وهذا عبر الآتي:

الذهاب إلى نتائجنا.

تظهر صفحة تتضمن الشعبة سواء الأدبي والعلمي لكل المحافظات.

الضغط على الكلمة المتواجدة بجانب المحافظة التي يتبعها الطالب.

تظهر قائمة مدارس المحافظة.

إضافة اسم المدرسة.

لكي تحصل على نتجتيك اتبع الخطوات السابق ذكرها سواء عبر موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا.