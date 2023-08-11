” عاااجل التربية العراقية ” تعلن نتائج السادس الاعدادي رابط نتائجنا السادس الاعدادي 2023 العلمي والادبي results.mlazemna.com دور اول 2023

إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 ، حيثاعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل رسميًا نتائج امتحانات السادس الاعدادي في العراق الدور الاول للعام الدراسي الحالي 2023 ، ومن خلال السطور التالية نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي رابط موقع نتائجنا

إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023

إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 ، و كان أعلن كريم السيد، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، في تصريح أمس الثلاثاء الموافق لـ 8 أغسطس، أن نتائج السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2023 سيتم تحديد موعد نهائي لظهورها خلال الأسبوع المقبل ، كما أشار إلى أن عمليات الفحص والتدقيق لا تزال قيد التنفيذ حتى الآن، وسيتم الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الحالي.

رابط نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 موقع نتائجنا

شكرًا على المعلومات الإضافية. وفقًا للإرشادات التي قدمتها، يتم استخراج نتائج الطلاب في الصف السادس الإعدادي في العراق إلكترونيًا بعد اعتماد النتيجة، وترفع فورًا على المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية. وللوصول إلى النتائج يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

1. حدد اسم المحافظة التي يتبعها الطالب.

1. اضغط على رابط التحميل للكشوفات بصيغة PDF.

1. ابحث عن اسم المدرسة واسم الطالب، أو يمكنك البحث باستخدام الرقم الامتحاني للطالب.

1. ستتمكن من استخراج نتيجة الطالب بعلاماته في المقررات المختلفة التي أجرى فيها الاختبارات، وذلك حسب القسم التابع للطالب إما أدبي أو علمي.