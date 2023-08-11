مبرووووگ اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا pdf | نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي

تتصدر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا على معظم محركات البحث كون النتائج عادة ما ترتبط بمشاعر الخوف والترقب والانتظار، ومن هنا يبدأ البحث لكى يكون يد العون لجميع الطلاب الذين ينتظرون رؤية جهودهم ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة التعليمية الحاسمة، لذلك قررنا أن نضع لكن أخر تفاصيل بخصوص موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي وكذلك رابط الاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا

كلما يمر الوقت على الطلاب الذين ينتظرون موعد ظهور النتائج الخاصة بهم كلما زاد لديهم مشاعر القلق والخوف من المصير المحتوم الذي سوف يرونه في حال تم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا ومنها فقد وجدنا أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعربت عن أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج في القريب العاجل وعلى الطلاب أن يعتمدوا على موقع الوزارة الرسمي، في الحصول على هذه الدرجات والنتائج.

بالإضافة إلى كون الوزارة نوهت على ضرورة عدم الانسياق وراء المواقع المضللة التي هدفها زيادة نسبة المشاهدات والزيارات فقط، ومن الجدير بالذكر أنه قد أكد مصدر مسؤول من داخل الوزارة أن مؤشرات النجاح الأولية تعد مرتفعة بعض الشيء عن السنوات الماضية، وهذا من شأنه أن يطمئن بال جميع الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المرحلة الدراسية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول

على الرغم من ارتفاع معدلات البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا واستمرار رغبة الطلاب في التعرف على مجمل الدرجات التي حصلوا عليها، إلا أن الوزارة أرادت أن تنوه على الطلاب ضرورة إعطاء المصححين وقتهم الكافي حتى لا يحدث خطأ أثناء رصد الدرجات.

كما أنه قد أعلنت الوزارة عن وجود رابط سريع موقع نتائجنا حينما يتم الإعلان عن ظهور النتائج يمكن للطلاب أن يدخلوا عليه ويقومون بتطبيق الخطوات التالية

أول خطوة هي تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول.

بعدها يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها.

ثم بعدها يختار الشعبة التي ينتمي لها.

بعد ذلك يقوم بإدخال الاسم الخاص به والبيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على زر عرض النتائج

تحميل الكرخ الاولي pdf من هنا. الكرخ الثانية هنا. الرصافة الاولي كركوك القادسية.

علما بأنه في حال كانت النتائج قد ظهرت بالفعل سوف تجد صفحة منبثقة يوجد بها اسم الطالب بشكل كامل ومعه مجمل الدرجات التي حصل عليها، أما في الوقت الحالي سوف تجد رسالة محتواها أن النتيجة لم تظهر بعد.