عاجل الان.. كشوفات نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية 

قام وزير التربية العراقي، ورئيس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، باعتماد نتائج السادس الإعدادي للدور الأول، ولجنة التربية النيابية، وكذلك اللجنة الدائمة على مستوى جميع المحافظات، إضافة إلى أن عدد الطلاب في الفرع الأحيائي الذين حصلوا على المرتبة الأول بلغ نحو 231 طالب وذلك بمعدل 99.86، في حين أن المرتبة الثانية طالبات فقط بمعدل 99.83، كما أن عدد الطلبة في المرتبة الثالثة بلغوا نحو 282 طالب وبمعدل 99.71.

الحصول على نتائج السادس اليوم

وأوضحت الوازرة في البيان الصادر عنها اليوم أن الطلبة الأوائل في الفرع التطبيقي، وصل عددهم بالمرتبة الأولى إلى طالبان وذلك بمعدل 99.57، في حين أن عدد الطلبة بالمرتبة الثانية بلغ نحو 3 طلاب وذلك بمعدل 99.43، كما أن عدد الطلبة في المرتبة الثالثة طالب واحد فقط بمعدل 99.29، فضلاً عن ان وزارة التربية العراقية قامت بمراجعة وتدقيق جميع الدرجات على مستوى المحافظات، من أجل حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، مع العلم أن الوزارة كانت حريصة كذلك على إعلانها في أقرب وقت، ليتمكن كل طالب من التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة الخاصة به.

الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2023

هناك طريقتان للإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023، ومنها الطريقة الأشهر التي تتمثل في الأتي:-