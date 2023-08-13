هنا.. نتيحة المرحلة الأولى للتسيق الثانوية العامة بالأسم ورقم الجلوس

يتساءل العديد من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 عن موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول الجامعي لعام 2024، للبدء في إعداد المستندات اللازمة للتقدم إلى الكلية التي تنساب رغباتهم ومجموعهم للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

قام طلاب الثانوية الذين تخطى مجموع درجاتهم الحد الأدنى لتنسيق المرحلة بتسجيل رغباتهم، والبالغ عددهم 108 الف طالب، وبحسب التاريخ الذي أعلنه سابقا وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أيمن عاشور، فقد تم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من عام 2023، مساء أمس الخميس الساعة 19:00.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023

من خلال موقعنا نوضح لكم موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول الجامعي 2023 للطلاب وأولياء الأمور، فقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول الجامعي 2023، بعد انتهاء المرحلة الأولى يجتمع أعضاء اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الحكومية و يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية من المحتمل أن تظهر النتيجة في غضون 72 ساعة من نهاية المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أنه سيتم تحديد موعد لإعلان نتيجة القبول للجامعات من الآن فصاعدًا ، مشيرًا إلى أنه من الممكن لطلبة الثانوية العامة استلام نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 خلال 72 ساعة من اغلاق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الشهادة الثانوية الأحد المقبل على أبعد تقدير، وأكد المصدر أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 سيتم الإعلان عنها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن نتيجة التنسيق القصوى سيتم الإعلان عنها الأحد المقبل كحد أقصى.