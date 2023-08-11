مبروك للطلاب ظهور نتائج السادس الإعدادي العراق 2023..الرابط الرسمي للنتيجة

أعلنت وزارة التعليم العراقية ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 منذ قليل، فقد انهى جميع طلاب مرحلة السادس الإعدادي سواء كانت للشعبة الادبية أو العلمية الامتحانات، مع بدء المعلمين على الفور في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وقد أوضحت الوزارة أن الإعلان عن النتائج سوف يتم بعد الإنتهاء مباشرة من رصد الدرجات والمراجعة لجميع النتائج، حيث تم الإعلان عنها اليوم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، بعد أن قام وزير التعليم بإعتماد النتيجة، ثمقدمها إلى المدارس عبر كشف الأسماء حتى يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع والحصول عليها.

نتائج السادس الإعدادي العراق

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي أن نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق ظهرت اليوم الحادي عشر من أغسطس 2023 لجميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية، حيث يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني ضمن خطة الوزارة في التسهيل إمكانية التعرف على النتائج، لذلك فإن وزارة التربية العراقية قد أتاحت موقعها الإلكتروني الرسمي من أجل إمكانية الحصول على النتائج في جميع المحافظات، بالإضافة إلى شرح الخطوات التي تسهل الحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023

أتاحت وزارة التربية العراقية الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يمكن الطالب التوجه إليه لمعرفة نتائج السادس الإعدادي، ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية: