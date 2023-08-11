حملها pdf نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الاول وزارة التربية جميع المحافظات

نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط، في هذه الأيام يلاحظ تزايداً كبيراً في أعداد الطلبة الذين يسعون جاهدين للعثور على نتائج اعتراضاتهم المتعلقة بالصف الثالث المتوسط، يأتي هذا في سياق تصريح وزارة التعليم، حيث أطلقت بشكل رسمي فتح باب استقبال طلبات الاعتراض من المواطنين في تاريخ 18 من شهر يوليو من العام الحالي، واستمرت هذه الفترة حتى يوم 24 من نفس الشهر، يجدر بالذكر أن تقديم الطلبات تم عبر وسائل الإنترنت فقط من خلال البوابة الرسمية للوزارة، وسنقوم بتزويدكم بالمزيد من التفاصيل في الفترة القادمة.

نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط

وقد قررت وزارة التربية العراقية أن تكون هناك فرصة لمن يشعر بأنه تعرض للظلم في نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط، إذا وجد أحد الطلاب أن النتيجة لا تتناسب مع جهوده ومستواه الحقيقي في المواد التي تم اختباره فيها، يمكنه التقدم بطلب اعتراض وقد فتح الاعتراض في الفترة المعلنة، والآن يترقب الطلاب والطالبات بشغف ولهفة ظهور نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط، حيث تم تقديم تلك الاعتراضات وتسجيلها بعناية فائقة، على الرغم من أنه لم يتم بعد الكشف عن النتائج، إلا أنه تم تسليط الضوء على الإجراءات التي سيتبعها الطلاب لمعرفة مصير اعتراضاتهم، وستكون هذه الآلية متاحة من خلال موقع نتائجنا، والذي سيقوم بنشر هذه النتائج فور الإعلان عنها.

رابط استخراج نتائج الاعتراضات للصف الثالث متوسط 2023

لكي يتمكن جميع الطلاب الذين يرغبون في معرفة نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 في العراق، يتوجب عليهم القيام بخطوات بسيطة تشمل ما يلي: