“عاجل ورسميًا ” رابط نتائج السادس الاعدادي 2023  الدور الاول العلمي والأدبي موقع نتائجنا results.mlazemna.com الرسمي

ظهرت الان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، وقد أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج السادس العراقي بعد بضع ساعات فقط. ستنتهي الوزارة من مراجعة وتدقيق درجات الطلاب قبل الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الأحيائي والتطبيقي والسادس الأدبي. أكدت الوزارة أيضًا أن نسبة النجاح جيدة، وذلك يطمئن الطلاب بأن نتائجهم ستكون أعلى من العام الماضي.

رابط نتائجنا السادس الاعدادي 2023 العلمي والادبي

بإمكانك الاستفسار عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول عبر موقع ملازمنا، في مختلف محافظات العراق، باستخدام رقم الامتحان واسم الطالب بشكل كامل. ومن المقرر أن تطلق وزارة التربية العراقية قناة تحت اسم “وزارة التربية العراقية”، والتي ستعمل على نشر النتائج فور الإعلان عنها. سيتم إطلاق هذه القناة على تطبيق التواصل الاجتماعي فايبر. ليس هذا فحسب، بل يمكن للطلاب استخراج نتائجهم عبر موقع “نتائجنا بي دي إف” باستخدام اسمهم ورقم الامتحان، أو عبر موقع وزارة التربية العراقية. كما ستُرفع النتائج أيضًا على موقع “ناجح” وموقع “ارثلنك لنك”، بالإضافة إلى موقع “السومرية”. جميع هذه المواقع معتمدة من قبل وزارة التربية العراقية. وأكدت الوزارة أنها ستصدر بيانًا رسميًا بإعلان النتائج بعد موافقة الدكتور علي خلف حميد وزير التربية العراقية عليها.

نتائج الدور الاول

السادس العلمي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

السادس الادبي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نتائج سادس اعدادي دور اول 2023

تتم عملية استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بطريقة إلكترونية بعد تأكيد النتيجة وتحميلها على الصفحات الرسمية لوزارة التربية العراقية فوراً، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

اضغط مباشرة على الرابط المتاح لنتائج الصف السادس الإعدادي على موقع وزارة التربية العراقية أو قم بالدخول إلى موقع “نتائجنا”

بعدها حدد اسم المحافظة التي تتبعها.

اضغط لتحميل الكشوفات pdf

فيمكنكم البحث عن اسم المدرسة واسم الطالب أو استخدام الرقم الامتحاني للطالب للوصول إلى نتائجهم في المقررات المختلفة التي أجروا فيها اختباراتهم، وذلك وفقًا للقسم الذي يتبعه الطالب إما قسم أدبي أو علمي.

وزارة التربيه نتائج السادس الإعدادي 2023 PDF

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يتم إصدارها على شكل ملفات PDF. قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية منشورًا يؤكد فيه أن النتائج ستصدر بالرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وهذا الرقم الذي يحصل عليه الطالب أثناء دخوله لجنة الامتحانات الخاصة به.