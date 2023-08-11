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“عاجل ورسميًا ” رابط نتائج السادس الاعدادي 2023  الدور الاول العلمي والأدبي موقع نتائجنا results.mlazemna.com الرسمي

fareda salehمنذ 3 دقائق
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ظهرت الان نتائج السادس الاعدادي 2023  الدور الاول، وقد أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج السادس العراقي بعد بضع ساعات فقط. ستنتهي الوزارة من مراجعة وتدقيق درجات الطلاب قبل الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023  الدور الاول الأحيائي والتطبيقي والسادس الأدبي. أكدت الوزارة أيضًا أن نسبة النجاح جيدة، وذلك يطمئن الطلاب بأن نتائجهم ستكون أعلى من العام الماضي.

رابط نتائجنا السادس الاعدادي 2023 العلمي والادبي

بإمكانك الاستفسار عن نتائج السادس الاعدادي 2023  الدور الاول عبر موقع ملازمنا، في مختلف محافظات العراق، باستخدام رقم الامتحان واسم الطالب بشكل كامل. ومن المقرر أن تطلق وزارة التربية العراقية قناة تحت اسم “وزارة التربية العراقية”، والتي ستعمل على نشر النتائج فور الإعلان عنها. سيتم إطلاق هذه القناة على تطبيق التواصل الاجتماعي فايبر. ليس هذا فحسب، بل يمكن للطلاب استخراج نتائجهم عبر موقع “نتائجنا بي دي إف” باستخدام اسمهم ورقم الامتحان، أو عبر موقع وزارة التربية العراقية. كما ستُرفع النتائج أيضًا على موقع “ناجح” وموقع “ارثلنك لنك”، بالإضافة إلى موقع “السومرية”. جميع هذه المواقع معتمدة من قبل وزارة التربية العراقية. وأكدت الوزارة أنها ستصدر بيانًا رسميًا بإعلان النتائج بعد موافقة الدكتور علي خلف حميد وزير التربية العراقية عليها.

نتائج الدور الاول

السادس العلمي

المحافظة
الحالة
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نينوىتم الرفع
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ديالىتم الرفع
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الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

السادس الادبي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

نتائج سادس اعدادي دور اول 2023

تتم عملية استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023  الدور الاول بطريقة إلكترونية بعد تأكيد النتيجة وتحميلها على الصفحات الرسمية لوزارة التربية العراقية فوراً، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

  • اضغط مباشرة على الرابط المتاح لنتائج الصف السادس الإعدادي على موقع وزارة التربية العراقية أو قم بالدخول إلى موقع “نتائجنا”
  • بعدها حدد اسم المحافظة التي تتبعها.
  • اضغط لتحميل الكشوفات pdf
  • فيمكنكم البحث عن اسم المدرسة واسم الطالب أو استخدام الرقم الامتحاني للطالب للوصول إلى نتائجهم في المقررات المختلفة التي أجروا فيها اختباراتهم، وذلك وفقًا للقسم الذي يتبعه الطالب إما قسم أدبي أو علمي.

وزارة التربيه نتائج السادس الإعدادي 2023 PDF

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يتم إصدارها على شكل ملفات PDF. قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية منشورًا يؤكد فيه أن النتائج ستصدر بالرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وهذا الرقم الذي يحصل عليه الطالب أثناء دخوله لجنة الامتحانات الخاصة به.

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fareda salehمنذ 3 دقائق
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