مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الاندية العربية.. “الموعد + القنوات الناقلة”

مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الاندية العربية، يسعى جمهور كبير من محبي كرة القدم إلى العثور على رابط مباشر لحجز تذاكر اللقاء الكروي بين فرق النصر والهلال في النهائي المرتقب للبطولة العربية للأندية الأبطال، ستكون المواجهة الختامية بين الفريقين بعد أن أبدع نادي النصر في التفوق على فريق الشرطة، فيما أظهر نادي الهلال أداءً رائعًا ليتجاوز فريق الشباب في المربع الذهبي، من المؤكد أن حماس كل من الفريقين للفوز بلقب البطولة سيخلق أجواء مليئة بالمتعة على أرض الملعب.

تعديل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الاندية العربية

أعلنت الجهة المنظمة لبطولة سلمان كأس الأندية الملكيّة عن تغيير جدول المواجهة الختامية في النسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم بين فرق النصر والهلال، هذا التعديل يشمل تعديل موعد المباراة التي كانت مقررة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، وقد تقرر أن تقام المباراة يوم السبت في السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية بدلاً من الموعد السابق في التاسعة مساءً.

وصل فريق النصر السعودي إلى المرحلة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على فريق الشرطة العراقي، حيث أحرز هدف الفوز الوحيد اللاعب البرتغالي البارز كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في مباراة نصف النهائي.

وتأهل فريق الهلال السعودي إلى المباراة النهائية للبطولة العربية بعد تجاوزه عقبة فريق الشباب بفوزه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الاندية العربية كالتالي: