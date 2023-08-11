رابط التقديم على وظائف مترو الانفاق الخط الثالث لجميع المؤهلات 2023 والشروط والاوراق المطلوبة cairometro.gov.eg

وظائف مترو الانفاق الخط الثالث، من أهم الكلمات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي توفر للعاملين بها العديد من الامتيازات منها التأمين الصحي والإجتماعي والمرتبات المجزية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات التقديم على وظائف مترو الانفاق الخط الثالث والشروط والأوراق المطلوبة…

وظائف مترو الانفاق

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط تقديم وظائف مترو الانفاق التي أصبح حديث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، والتي أعلنت عنها هيئة المترو على موقعها الرسمي على الإنترنت،حيث تعد الوظيفة الحكومية أمراً مهماً لدى عدد كبير من الأشخاص خاصة شباب الوجه القبلي الذي يبحث دائماً عن وظيفة مناسبة تضمن له دخل كافي والاستفادة من التأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي.

وقد أعلنت الهيئة عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن خطوات التقديم والأوراق المطلوبة ، ويسعى موقع البديل أن يقدم أهم التفاصيل الخاصة بوظائف مترو الأنفاق فتابعونا .

شروط التقديم على وظائف مترو الأنفاق

حيث أعلنت هيئة المترو عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بها، إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم من حديثي التخرج من إحدى المعاهد العليا أو الكليات.

ألا يتعدى سن المتقدم 40 عام.

يجب أن يكون لديه الخبرة في التعامل مع القطار الكهربائي.

أن يكون مقيم بجوار المحطات التي أعلنت عنها الهيئة .

التقديم متاح للذكور والإناث.

نظام العمل سوف يكون على نظام شيفتات صباحاً ومساءً.

الاوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المترو

وأعلنت هيئة مترو الانفاق عن عدد من الأوراق المطلوبة للتعيين في وظائف مترو الانفاق