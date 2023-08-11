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هُنااا ” تحميل pdf ظهرت ” رابط نتائجنا السادس الاعدادي 2023 العلمي والادبي results.mlazemna.com نتائج سادس اعدادي دور اول 2023

fareda salehمنذ 28 دقيقة
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حتى الآن يتم تدقيق نتائج امتحانات السادس العراق، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن من المتوقع الإعلان عن هذه النتائج خلال بضع ساعات بعد الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق لدرجات الطلاب. يتم الإعلان عن النتائج للاختبارات العملية والاختبارات النظرية للسادس العلمي والسادس الأدبي. كما أكدت الوزارة أن نسبة النجاح عالية وهذا يطمئن الطلاب بشأن نتائجهم ويؤكد أنها أعلى من العام الماضي.

نتائج سادس اعدادي دور اول 2023

يتم استخراج نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي في العراق عن طريق الإنترنت بعد الموافقة على النتيجة ورفعها فوراً على مواقع وزارة التربية العراقية الرسمية وفقًا للخطوات التالية:

  • يمكن أن يتم دخول
  • موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه
  • .بعدها حدد اسم المحافظة التي تتبعها.
  • اضغط لتحميل الكشوفات pdf
  • قم بالتحقيق عن اسم المدرسة أو اسم الطالب، أو قم بالتحقيق باستخدام رقم امتحان الطالب من أجل استخراج نتيجتهم بالنسب والعلامات في المواد المختلفة التي اجتازوا اختباراتهم بها وفقًا للتخصص الأدبي أو العلمي الذي ينتمي إليه الطالب.

نتائج الدور الاول

السادس العلمي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

السادس الادبي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

نتائج السادس الإعدادي 2023 PDF وزارة التربية.

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط للحصول على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والتي من المتوقع أن تُصدر على شكل ملفات بصيغة PDF. قامت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية بنشر منشور يؤكد فيه أن النتائج ستتوفر بالرقم الامتحاني الذي يخص كل طالب، وهذا الرقم يحصل عليه الطلاب أثناء دخولهم لجنة الامتحانات الخاصة بهم.

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fareda salehمنذ 28 دقيقة
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