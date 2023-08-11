هُنااا ” تحميل pdf ظهرت ” رابط نتائجنا السادس الاعدادي 2023 العلمي والادبي results.mlazemna.com نتائج سادس اعدادي دور اول 2023

حتى الآن يتم تدقيق نتائج امتحانات السادس العراق، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن من المتوقع الإعلان عن هذه النتائج خلال بضع ساعات بعد الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق لدرجات الطلاب. يتم الإعلان عن النتائج للاختبارات العملية والاختبارات النظرية للسادس العلمي والسادس الأدبي. كما أكدت الوزارة أن نسبة النجاح عالية وهذا يطمئن الطلاب بشأن نتائجهم ويؤكد أنها أعلى من العام الماضي.

نتائج سادس اعدادي دور اول 2023

يتم استخراج نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي في العراق عن طريق الإنترنت بعد الموافقة على النتيجة ورفعها فوراً على مواقع وزارة التربية العراقية الرسمية وفقًا للخطوات التالية:

يمكن أن يتم دخول

موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه

.بعدها حدد اسم المحافظة التي تتبعها.

اضغط لتحميل الكشوفات pdf

قم بالتحقيق عن اسم المدرسة أو اسم الطالب، أو قم بالتحقيق باستخدام رقم امتحان الطالب من أجل استخراج نتيجتهم بالنسب والعلامات في المواد المختلفة التي اجتازوا اختباراتهم بها وفقًا للتخصص الأدبي أو العلمي الذي ينتمي إليه الطالب.

نتائج الدور الاول

السادس العلمي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

السادس الادبي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نتائج السادس الإعدادي 2023 PDF وزارة التربية.

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط للحصول على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والتي من المتوقع أن تُصدر على شكل ملفات بصيغة PDF. قامت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية بنشر منشور يؤكد فيه أن النتائج ستتوفر بالرقم الامتحاني الذي يخص كل طالب، وهذا الرقم يحصل عليه الطلاب أثناء دخولهم لجنة الامتحانات الخاصة بهم.