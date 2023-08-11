ننشر الآن نتائج السادس الاعدادي 2023 برقم الامتحاني والاسم فقط “من هنــا” epedu.gov.iq”

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن استمرارية عمليات التصحيح والتدقيق لنتائج السادس الاعدادي 2023،وذلك من نخبة متميزة من المصححين القدامى في شتي محافظات العراق ،وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح ،ستتم عملية رصد النتائج وفور الانتهاء منها سيتم تحديد موعد محدد من قبل الوزارة للإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 .

نتائج السادس الاعدادي 2023

إلى تلك اللحظة لم يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي لعام 2023 مما أثار فضول عامة الشعب العراقي عن تأخر نتائجها ولذلك قامت بتوضيح الوزارة بأن عملية التصحيح تأخذ مزيدا من الوقت لكثرة الطلاب في جميع محافظات العراق وأيضا حرصا على التدقيق في النتيجة وحصول كل طالب على حقه كاملا ،دون خطأ من قبل التصحيح .

الطريقة المثلي للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023

أفضل طريقة للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: